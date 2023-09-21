رئيس الوزراء يتفقد منطقة سكنية ومركز للزوار في جولة سانت كاترين (صور)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، ومرافقوه، المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة ، خلال جولته اليوم بمدينة سانت كاترين .

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أشار فيه إلى أن المشروع يقوم على إضافة وحدات سكنية، وتنفيذ خدمات، لتوفير مجتمع سكني خدمي متكامل خارج المدينة بنحو 3 كيلومترات، لاستيعاب الزيادة السُكانية والحركة السياحية المتوقعة الوافدة إلى مدينة سانت كاترين، بعد استكمال مشروعات التنمية.

وأوضح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يشهد تنفيذ 21 مجمعاً سكنياً، بإجمالي 546 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 230 م2، إلى جانب إنشاء خدمات متكاملة تضم مدرسة، ومسجدا، وكنيسة، ومحال تجارية.

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، جولته اليوم بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة.



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح خلاله أن المركز يقام على مساحة 3170 م2، ليمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبني حديث، مخفي في الطبيعة، يضم الخدمات الأساسية مثل نقطة استعلامات، ومحلات هدايا تذكارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات وطيران، ومطعم، وكافيتريا، وخدمة شرطة، وصيدلية.

إضافة إلى قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء، وحديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة.

وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمنطقة معارض للمشروعات البدوية، تضمنت منتجات حرفية وتراثية، تعكس الطابع الفني والحضاري لمدينة سانت كاترين، ونسقها الطبيعي والعمراني، الى جانب مجموعة من منتجات الأعشاب التي تتميز بها المنطقة.



وأشاد رئيس الوزراء بما تضمه المعرض البدوي من منتجات حرفية سيناوية ذات طابع تراثي مُميز وجودة عالية، والأعشاب مُتعددة الاستخدام، مؤكداً أن هذه المنتجات تعكس تراث سيناء وقادرة على المُنافسة عالمياً ولابد من التسويق لها بشكل فعال.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي في ختام تفقد المركز مع عدد من مشايخ البدو وقساوسة دير سانت كاترين ومسئولى جهاز تعمير سيناء والشركات المنفذة لمشروعات التطوير، حيث تناول الافطار معهم، وأعرب لهم عن سعادته بتواجده معهم اليوم.

وأكد أنه كان حريصاً على الإلتقاء بهم خلال هذه الزيارة، مؤكداً ان المشروع الذي يتحقق على الأرض في سانت كاترين سيكون مصدر خير على المدينة وعلى سيناء بكاملها، فالدولة تضع نصب اعينها تطوير هذه المدينة فى مختلف القطاعات.