رئيس الوزراء يتفقد مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية ويطمئن على الموظفين

عقب انتهائه من تفقد مبنى مديرية أمن العاصمة الإدارية الجديدة ، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، ومرافقوه لزيارة مقر وزارة الإسكان بالحي الحكومي، وكان في استقباله الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير.

وخلال جولته ، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار حول مكونات المبنى الرئيسي وما يضمه من تجهيزات وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات بالمقر، وتابع النظام الإلكترونى المطبق بشأن تنظيم دخول وخروج موظفي الوزارة، ومنظومة البوابات الإلكترونية.

وحرص رئيس الوزراء، خلال تفقده عددا من مكاتب موظفي الوزارة، على إجراء حوار مع عدد منهم للاطمئنان على توافر التجهيزات التي تضمن أداء الأعمال على النحو المطلوب.. لافتا إلى أنه من الممكن أن نواجه عددا من التحديات خلال الفترة الحالية التي تشهد مراحل الانتقال التدريجي للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن تلك التحديات تأتي في الإطار الطبيعي لبدء مرحلة جديدة من العمل، وصولا لانتظام دفة الأمور في مسارها المنشود للعمل بأعلى مستوى من الكفاءة.

واطمأن رئيس الوزراء على وسائل انتقال الموظفين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.