رئيس الوزراء يتفقد مقر مجموعة شركات المصرية السويسرية خلال جولته بالعاشر من رمضان

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه إلى مقر مجموعة شركات المصرية السويسرية، ضمن جولته التفقدية إلي المنطقة الاستثمارية “بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية”، بالعاشر من رمضان.

خلال تفقده أرجاء شركة المركزات، إحدي شركات المجموعة، بما في ذلك مراحل الإنتاج، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من أحمد السباعي، المدير العام للشركة، حول نشاط عمل مجموعة شركات المصرية السويسرية، التى تتواجد بالسوق المصرية منذ عام 1995.

وأشار خلاله إلى أن المجموعة تضم شركة المصرية السويسرية للمركزات، والتى تم إنشاؤها عام 2013 برأس مال 40 مليون جنيه مصري، على مساحة 6000 مترمربع، لتصنيع منتجات المركزات، والتى تشمل الصلصة، والمربى، والعصير، بطاقة إنتاجية 3000 طن شهري.

وذلك من خلال الاعتماد على خط إنتاج معجون الطماطم، والفاكهة، بعبوات ومقاسات مختلفة سواء برطمان، أو صفيح، أو أكياس، وذلك سعياً لتلبية احتياجات وانماط الاستهلاك المختلفة.

متوسط حجم صادرات الشركة أكثر من 10 آلاف طن سنوياً وبها 700 موظف

ونوه المدير العام إلى أن منتجات الشركة تتمتع بسمعة طيبة وجودة عالية في السوق المحلية، والعربية، وعلى المستوى الاقليمي، وتقوم بتصدير تلك المنتجات إلى عدد كبير من الدول، ويصل متوسط حجم صادرات الشركة إلى أكثر من 10 آلاف طن سنوياً.

ولفت إلي أن هذا الصرح الضخم يعمل بأياد مصرية 100% مدربة وذات كفاءة عالية، يصل عددها إلى نحو 700 موظف بالشركة.

وأضاف المدير العام أن المجموعة تتضمن كذلك شركة المصرية السويسرية للمكرونة برأس مال 100 مليون جنيه مصري، وتحتوى على مطحن دقيق فاخر تصل طاقته الانتاجية إلى 24 ألف طن شهري، وكذلك مصنع المكرونة بطاقة انتاجية تصل إلى 7500 طن شهري، مقام على مساحة 44 ألف متر مربع.