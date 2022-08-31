رئيس الوزراء يتفقد معرض «أيادي مصرية» المنعقد تحت شعار «بكل فخر .. صنع فى مصر»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء معرض “أيادي مصرية” الذي يقام تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، على هامش اجتماعات هذه الدورة، ويحمل عنوان “بكل فخر .. صنع في مصر” ، وذلك عقب إلقائه كلمةً نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة التابعة للاتحاد الافريقي حول الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، المنعقدة بالقاهرة،

وقام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء المعرض، تعرف خلالها على ما يضمه من منتجات وصفها بالمميزة، تتضمن التحف، والمنسوجات، والحرف اليدوية، والاكسسوارات، ومنتجات التراث المصري، التي صنعت بأيد مصرية.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة المعروضات، مؤكداً دعم الدولة الكامل لزيادة نسبة المكون المحلي فى مختلف عمليات التصنيع.

وشاهد مدبولي جانبا آخر من المعرض باسم “أيادي أفريقية”، يضم منتجات صنعت بأيد أفريقية ماهرة، وتضمنت مشغولات خشبية ونسيجية.

واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول منصة “أيادي مصرية” التي تعد منصة الكترونية متخصصة لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر من تسويق منتجاتهم باستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية، حيث تتيح المنصة وصول المنتجات اليدوية والتراثية لمن يطلبها، بسهولة ويسر، وهو ما يمثل عنصر دعم وتشجيع لهذه الصناعات.

وتعرض المنصة مشغولات صدفية، ومفروشات، ومشغولات خشبية، وحلي، وفخار وخزف، وأزياء، بما يلبي كافة الأذواق واحتياجات قاصدي تلك المنتجات ذات الطابع الخاص والمهتمين باقتنائها، وتحظى باهتمام من العديد من زوار الدول الأجنبية أيضا.