رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة العرفة لصناعة الملابس الجاهزة بالعاشر من رمضان

فى أثناء زيارته لمدينة العاشر من رمضان، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه لتفقد مصنع خاص بشركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، إحدى الشركات المتخصصة في مجال صناعة وتجارة الملابس الجاهزة.

المصانع تُعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتساهم بشكل ملموس في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة

واستمع رئيس الوزراء إلي شرح من الدكتور علاء عرفة، رئيس مجلس إدارة المجموعة، أشار فيه إلي امتلاك شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات قاعدة من المصانع تُعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتساهم بشكل ملموس في زيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، خاصة إلى السوق الأمريكية، والإسبانية، والانجليزية، فضلاً عن استخدامها لأقمشة مصرية لتصنيع البدل في مصانع التجهيزات، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المصرية.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن مجموعة عرفة تضم شركة جولدن تكس للأصواف، المقامة على مساحة 60 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، وتًعد من أضخم المصانع في المنطقة فى صناعة الأقمشة الصوفية، والتي يتم بيعها في السوق المحلية وتصديرها إلي الأسواق الأمريكية والأوروبية.

الشركة تنتج 5 آلاف بدلة يوميا لعملائها من كبري بيوت الأزياء العالمية

كما تضم المجموعة شركة “ايجيبت تيلورنج” و”الشركة السويسرية للملابس الجاهزة”، والتي تعد كيانا صناعيا عريقا لصناعة الملابس الرسمية، وتقع علي مساحة 50 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، وتقوم بإنتاج حوالي 5 آلاف بدلة يوميا لعملاء الشركة من كبري بيوت الأزياء العالمية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مجموعة عرفة تمتلك ايضاً مجمعا صناعيا بمدينة بنى سويف على مساحة 150 ألف متر مربع يحتوي على 3 مصانع تم بناؤها علي 25% من مساحة الأرض الكلية وهى:

الشركة السويسرية للملابس القطنية (منطقة حرة خاصة، متخصصة فى تصنيع و تصدير الملابس الكاجوال لأرقى ماركات الأزياء العالمية)، وشركة “كريستال فور ماكينك شيرتس” المتخصصة فى صناعة وتصدير القمصان عالية الجودة.

وذكر أن من أهم عملائها Massimo Dutti و Ben Sherman و Brooks Brothers و TED Baker، وArmani، وCintus وغيرها، إلى جانب “شركة كاميجيت” للملابس الجاهزة التي تم انشاؤها كمشروع مشترك بين شركة العرفة و بيت الازياء العالمى Ermenegildo Zegna.

المجموعة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي وتوفر 10 آلاف فرصة عمل

وقال الدكتور علاء عرفة إن المجموعة تحقق مبيعات سنوية تقدر بحوالي 250 مليون دولار أمريكي، وتضم نخبة من الكوادر فى مجالات الإدارة والاستثمار وصناعة الغزل والنسيج، ما يجعلها هدفا رئيسيا لكبار المستثمرين، فضلاً عن دورها فى توفير ١٠ آلاف فرصة عمل، مضيفاً أن الشركة تلتزم بأعلي معايير الجودة للخامات المنتجة، وتوقيتات تسليم المنتجات إلي عملائها، موضحاً أن هناك قسما خاصا بالشركة لمراجعة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المتفق عليها لضمان جودتها.

ولفت إلى أن الشركة تفتخر بتوظيف ما يقارب من نصف عمالة المجموعة من السيدات، وتوفر لهم حضانة بهيكل إدارى كامل لتعليم أطفال السيدات العاملات بالمصانع بشكل مجانى، كما توفر للعاملين كافة وسائل الرعاية، بما في ذلك المساهمة في توفير مجمع سكنى لعمال مصانع العاشر من رمضان بتجهيزات كاملة ومجمع ترفيهي.

رئيس الوزراء يجرى حواراً مع العاملين للاطمئنان علي أوضاعهم ويستمع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل والخدمات المتوفرة لهم

وخلال الجولة، أجري الدكتور مصطفي مدبولي، حواراً مع العاملين، للاطمئنان علي أوضاعهم، وحرص على الاستماع إلى آرائهم حول مختلف ظروف وبيئة العمل، والخدمات المتوافرة لهم من وسائل نقل، ومسكن، ومدي قربه من مقر العمل، وما إلي ذلك.