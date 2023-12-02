رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة العبد للأجهزة الكهربائية بالسادات ويؤكد: أولوية تعميق المكون المحلي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مصنع شركة العبد للأجهزة الكهربائية، عقب تسليمه عقود وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمستحقين بحي الفردوس بمدينة السادات، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وإبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية.

وخلال تفقده خط إنتاج الغسالات بالمصنع، أكد رئيس الوزراء الأولوية الكبيرة التي تعطيها الدولة لملف تعميق نسب المكون المحلي في مختلف مجالات التصنيع.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس أحمد العبد، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، والذي أوضح خلاله أن شركة العبد هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الأجهزة الكهربائية المنزلية بمصر، منذ إنشائها في عام 1980، والمساحة الكلية للمصنع تبلغ 106 آلاف متر مربع، منوهًا إلى وجود نحو 1000 موظف ومهندس وفني بالشركة.

وأضاف المهندس أحمد العبد أن مبيعات الشركة تصل إلى 1.7 مليار جنيه سنويًّا؛ حيث تتنوع منتجاتها ما بين؛ غسالات ملابس أتوماتيك تحميل أمامي، وغسالات ملابس تحميل علوي، وأفران الطهي بالغاز، وسخانات مياه بالغاز، ومبردات مياه تحت التنفيذ.

ولفت إلى أن المجمع الصناعي للشركة يتكون من: مصنع إنتاج غسالات الملابس (تحميل أمامي) بطاقة إنتاجية 250 ألف وحدة سنويًا/وردية، مصنع إنتاج غسالات ملابس (تحميل علوي) بطاقة إنتاجية 150 ألف وحدة سنويًا/وردية، مصنع إنتاج أفران الغاز وسخانات المياه بطاقة إنتاجية 200 ألف وحدة سنويًا/وردية، ووحدة خدمات عامة.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مصنع الغسالات يتكون من: قسم تشكيل الصاج، خط متكامل لإنتاج الحلة الداخلية للغسالات الفوق أتوماتيك، قسم البلاستيك، قسم المعالجة والطلاء (إلكترو ستاتيك)، قسم رش البلاستيك، قسم الطباعة على وجهات الأجهزة، وقسم للتجميع النهائي الكامل.

بينما يتكون مصنع أفران الغاز من قسم تشكيل الصاج، وقسم تشكيل المواسير، وقسم معالجة الأسطح والطلاء بالمينا (الإيناميلد)، وقسم الطباعة، وقسم التجميع.

ونوّه “العبد” إلى أن المكون المحلي في تلك المنتجات يبلغ نسبًا متقدمة، حيث يصل إلى نحو 85% في أفران الغاز، و70% في غسالات الملابس، وأكثر من 50% في سخانات المياه.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى وجود عدة مشروعات تحت التنفيذ، منها: تصنيع منتجات جديدة من غسالات الملابس باستثمارات 2 مليون دولار ومتوقع بدء إنتاجها في منتصف عام 2024، وتصنيع مبردات المياه باستثمارات 250 ألف دولار ومقرر بدء الإنتاج في أبريل 2024 أيضًا، وكذا تركيب وحدة تعمل بالطاقة الشمسية قدرة 500 كيلو وات/ ساعة بإجمالي استثمارات 20 مليون جنيه.

وأكد المهندس أحمد العبد أيضًا على أن الشركة تحرص على تغطية السوق المحلية وتوفير فائض للتصدير؛ حيث تصدِّر “العبد” إلى دول: الأردن، لبنان، اليمن، العراق، السودان، وتونس.