رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل «انسوتك» بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مصنع الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل “انسوتك” بالعاشر من رمضان، خلال جولته الموسعة بعدد من الشركات والمصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان.

وفى مستهل جولته في أرجاء المصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول نشاط الشركة منذ تأسيسها عام 1988، أوضح خلاله المهندس أحمد البكري، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل “انسوتك”، أن الشركة تقوم بتصنيع وتطوير حلول العزل والتغليف لمجموعة واسعة من الصناعات، وأنها بدأت بتصنيع منتجات البوليسترين الموسع (EPS)، وحاليًا، توسعت قائمة منتجاتها بشكل كبير، مع التركيز أكثر على منتجات البيتومين وفوم البوليسترين.

وقال المهندس أحمد البكري أنه على مدار أكثر من 35 عامًا، تقوم الشركة بإنتاج مواد البناء والعزل الحراري وتمتلك 4 مصانع على مساحة ما يقرب من 80 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه، وتم التركيز على تطوير أنظمة عزل المباني ودفعها إلى الأمام طوال رحلة عمل الشركة.

وأضاف أن الشركة اليوم أصبحت أحد الرواد ليس فقط في حلول العزل، ولكن في حلول البناء المختلفة التي يتم تطويرها باستمرار لتلائم احتياجات العملاء، مؤكدا الاهتمام بتوسيع شبكة التوزيع الخاصة بالشركة على مستوى دول العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل أن حجم صادرات شركة “انسوتك” نما بشكل كبير، حيث أصبح الجزء الأكبر من إجمالي الأعمال موجه للتصدير، ويتم توفير حوالي 70% من جميع مبيعات البيتومين للأسواق العالمية، حيث يتم التصدير إلى أكثر من 100 دولة.

واستعرض خطط الشركة لإقامة المزيد من التوسعات وضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه من المقرر ضخ استثمارات جديدة بنحو٤٠٠ مليون جنيه لإنشاء مبان وخطوط إنتاج جديدة، تتيح المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وعن منتجات “انسوتك”، قال المهندس أحمد البكري أن الشركة تقوم بإنتاج وتطوير وتخصيص مجموعة واسعة من لفائف البيتومين المعدلة، ومستحلبات البيتومين وألواح الحماية البيتومينية، وحلول العزل الحراري المتنوعة، كما تقدم أكبر مجموعة متنوعة من المنتجات القائمة على البيتومين، مثل مستحلبات البيتومين السائلة، ولفات البيتومين المعدلة، وألواح الحماية البيتومينية.

وذلك إلى جانب طرق تطبيق وتركيب مختلفة، بما في ذلك لفائف البيتومين التي تطبق على الساخن، أو لفات البيتومين اللاصقة التي تطبق على البارد، هذا بالاضافة لانتاج ممبرين بيتومين الذي يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات العزل المائي، حيث يتم تصنيعه في عملية صقل عالية التقنية، ويتم تعديل لفات البيتومين كيميائيًا باستخدام APP ( أتاتيك بروبلين)، والتي تمنحها مقاومة كيميائية ممتازة في درجات الحرارة العالية.

وتطرق رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتكنولوجيا العزل في شرحه إلى تطبيقات منتجات الشركة وإمكاناتها وقدراتها فى توفير العزل لمختلف الأسطح والمواقع، منوها كذلك لما تقدمه الشركة من استشارات فنية وهندسية وتقنية مجانية لكافة مشروعات العزل المائي والحراري، والإنشاءات المختلفة.

واستعرض المهندس أحمد البكري تطبيقات ممبرين البيتومين APP، موضحاً أنها تتضمن العزل المائي لكل من الأسطح والاسقف، والأماكن المفتوحة والمكشوفة، وللأسطح المائلة والمنحدرات، وحمامات السباحة، بالإضافة إلى العزل المائي للحدائق والمساحات الخضراء، مع مقاومة الجذور، لافتا إلى ما تتميز به لفات بيتومين APP من مرونة ممتازة في درجات الحرارة العالية (حتى ← 150 درجة مئوية)، وثبات الأبعاد، وسهولة الالتصاق بمجموعة متنوعة من الأسطح.

وأوضح أن لفائف بيتومين SBS تستخدم لتطبيقات العزل المائي، حيث يتم تصنيعها في عملية صقل عالية التقنية، وتعدل اللفات باستخدام المطاط الصناعي المشتق من الـ (ستايرين – بوتادين – ستايرين)، مما يوفر لها مرونة عالية في درجات الحرارة المنخفضة، ويمنح أغشية بيتومين SBS المرونة والقدرة للعودة إلى شكلها الأصلى.

وتستخدم ممبرين البيتومين SBS فى العزل المائي للحوائط، والعزل المائي لأساسات وهياكل المباني، والعزل المائي الداخلي للمنازل، والمطابخ، وكذلك للمراحيض والحمامات، والعزل المائي للأنفاق.