رئيس الوزراء يتفقد مصنع أوتسوكا اليابانية العاملة بالصناعات الدوائية بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة “أوتسوكا” اليابانية العاملة في مجال الصناعات الدوائية بمصر ، وذلك في ختام جولته بمدينة العاشر من رمضان.

وعقب وصول رئيس مجلس الوزراء لمقر المصنع، استقبله أحمد زغلول، المدير التنفيذى لشركات أوتسوكا، والذي أكد أن زيارة رئيس الوزراء تعكس الجهود الملموسة للدولة المصرية والمستمرة للنهوض بمختلف قطاعاتها، لاسيما قطاع الدواء الذي شهد تطورا كبيرا في وقت قياسي أسهم في دعم القطاع الصحي.

وأكد “زغلول” الدور الكبير للدولة المصرية بكافة هيئاتها نحو تطوير قطاع الدواء على مختلف المحاور، والتي تهدف في المقام الأول تحقيق اكتفاء ذاتي حقيقي للاستهلاك الدوائي المحلي، وأن تكون مصر مركزا إقليميا في المنطقة من خلال عقد شراكات مع كبار الشركات العالمية الرائدة في صناعة الدواء.

واستعرض المدير التنفيذي للشركة نبذة مختصرة عن مجموعة شركات أوتسوكا اليابانية كأحد أهم مطوري صناعة المحاليل الوريدية وابتكار منتجات صيدلانية ومكملات غذائية علاجية فريدة، فضلا عن كونها رائدة في مجال الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية والمشروبات المغذية، لافتا إلى أنها بدأت منذ عام 1921 ويعمل بها أكثر من 47 ألف موظف، وتدير الآن أكثر من 196 شركة فرعية و 173 مصنعا في 85 دولة وإقليما.

إلى جانب امتلاكها العديد من المراكز البحثية المتطورة المنتشرة بمختلف دول العالم.

وفيما يتعلق بنشاط الشركة في مصر، قال “زغلول” أن الشركة الأم باليابان كان لها رؤية طويلة الأمد منذ أن بدأت الاستثمار في مصر منذ أكثر من 45 عاما، ومازالت تسعى لزيادة استثماراتها من خلال شركاتها بمصر؛ وهي شركة اوتسوكا العبور بمدينة العبور، وشركة مصر اوتسوكا بالعاشر من رمضان، في ظل استقرار المناخ الاستثماري في مصر.

ومن منطلق رؤية مصر 2030 التي ترتكز على عدة محاور، أهمها زيادة الصادرات وتقليل الواردات، أوضح مدير الشركة أن شركات أوتسوكا العاملة في مصر تمتلك رؤية واضحة نحو زيادة الطاقات الإنتاجية بالشركتين لإنتاج المحاليل الوريدية لتحقيق عدة أهداف تتمثل فى تصنيع منتجات عالية الجودة تليق بالمواطن المصري، ودعم الإمداد المحلي، و مواجهة أى نواقص محتملة لتلك المنتجات الاستراتيجية ، فضلا عن زيادة صادرات الشركة من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير.

وأشار إلى أن الشركة تعكف دائما على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين مصر واليابان لتحقيق أهداف استراتيجية تهدف بالأساس إلى دعم القطاع الصحي في مصر مشيرا إلى التحالف الاستراتيجي بين شركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية ومدينة الإنتاج الدوائى جيبتو من خلال إنشاء شركة اوتسوكا جيبتو.

وأكد كيوتو تايرا، المدير التنفيذي لشركة اوتسوكا العربية للمغذيات الصحية، أن الشركة ماضية في تنفيذ كافة الإجراءات لإنشاء المصنع الجديد بمنطقة الروبيكي في العاشر من رمضان على مساحة 95 ألف متر والمتخصص في إنتاج المغذيات الصحية .

كما أشار تايرا إلى أنه منذ اللقاء الأول مع رئيس الوزراء في مايو 2022 قامت الشركة باتخاذ خطوات عديدة ومهمة، يأتي في مقدمتها تخصيص قطعة الأرض والتعاقد على خط الإنتاج وغيرها من الخطوات التي لم تكن لتتم إلا في وجود تعاون حقيقي وملموس من كافة الهيئات الحكومية التي كانت ومازال أداؤها محل تقدير كبير من الشركة الأم باليابان .

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للشركة، قال أن شركة أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية من المخطط لها أن تكون مركزا إقليميا في الشرق الأوسط، وتعتزم الشركة تصدير منتجاتها إلى دول الخليج، كما تستهدف طرح تلك المنتجات في السوق المصرية لاسيما وأن الشركة تقوم بتسويق تلك المنتجات في الأسواق الخليجية منذ عام 1985 .

وأكد أن الشركة عازمة على الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج الفعلي بنهاية الربع الثاني من عام 2025 مشيرا إلى أن المصنع سيعمل بأحدث تكنولوجيا عالمية وميكنة متطورة بأيدي عاملة مصرية مائة بالمائة.

واختتم بالتأكيد أن زيارة رئيس الوزراء تحمل معها رسائل عديدة أهمها أن الدولة المصرية تقف بجانب المستثمرين خطوة بخطوة وتؤكد على الدعم اللامحدود للاستثمار الياباني وهي تعكس وبحق الروابط القوية بين مصر واليابان.

وفي ختام الجولة بالمصنع، وجه أحمد زغلول الشكر لرئيس الوزراء على تشريفه لمصنع شركة مصر اوتسوكا للمستحضرات الطبية، مؤكدا أن التوسعات الأستثمارية المتتالية لشركات اوتسوكا مصر منذ عام 2014 هي نتاج للاستقرار الأمنى والسياسى بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أدى بدوره إلى زيادة خطوط الإنتاج للشركة وزيادة الأيدى العاملة مما أدى إلى تكوين مخزون استراتيجى من المحاليل الوريدية للسوق المحلية والأفريقية، آخذين في الاعتبار مصلحة المريض المصري كأولوية أولى.

وأكد أن استثمارات الشركة الأم باليابان مستمرة؛ من أجل صحة افضل للمريض المصري، والعربي والأفريقي .

وتم الإشارة إلى أن شركة مصر أوتسوكا للمستحضرات الطبية، تعتبر شركة رائدة في صناعة المحاليل الوريدية في مصر، وتغذي السوق المحلية والأفريقية على مدار خمسة وأربعين عاما في المنطقة الأفريقية والعربية منذ نشأتها في عام 1978، وهي إحدى شركات اوتسوكا اليابانية والوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.