رئيس الوزراء يتفقد مصانع بالعاشر من رمضان لمتابعة تنفيذ إجراءات «كورونا»

ويأتي ذلك بعد نزول الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواقع إنشاءات وملاحظته عدم الالتزام بارتداء العمال الكمامات

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددا من مصانع مدينة العاشر من رمضان لمتابعة العمل، والاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك بعد نزول الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مواقع إنشاءات وملاحظته عدم الالتزام بارتداء العمال الكمامات وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الدولة واشترطتها على المصانع والشركات التي قررت مواصلة العمل.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال جولته في أحد المواقع الإنشائية، حيث تفقد توزيع الكمامات بنفسه على العمال، وبدت زيارة رئيس الجمهورية بأنها تمت دون ترتيب مسبق وبلا موكب الرئيس.

وأمر الرئيس السيسي بتوزيع الكمامات على العمال خلال مروره بسيارته على كوبري تحت الإنشاء، ولاحظ أنهم لا يرتدون الكمامات، فأوقف سيارته فوق الكوبري ووجه بتوزيع الكمامات عليهم.

وتأتي جولة رئيس الوزراء في عدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان في سياق الاطمئنان على حماية العمال وتنفيذ الإجراءات التي طالبت بها الحكومة مسئولي الشركات لتطبيقها في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.