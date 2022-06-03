رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة وادي الدير بسانت كاترين 

تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، مشروع تطوير “منطقة وادي الدير”، بمحيط دير سانت كاترين، في إطار جولته بمدينة سانت كاترين. وزار رئيس الوزراء دير سانت كاترين، وقام بجولة في أقسامه، وتحدّث مع الآباء في الدير، حول رؤية التطوير للمنطقة، مؤكدًا الحرص على أن تحافظ أعمال التطوير على طبيعة المنطقة ورونقها، وكذا الجانب الروحاني بها.

مدبولي لآباء الدير: المشروع له أهمية كبيرة لقطاع السياحة الروحانية.. وأعمال التطوير تحافظ على طبيعة المنطقة ورونقها

وأشاد بالمشروع، مؤكدًا أنه ذو أهمية كبيرة لقطاع السياحة الروحانية، خاصة أن المنطقة تخص الأديان السماوية الثلاثة، وتمثل مكانًا جاذبًا للسياحة الدينية.

آباء الدير يشيدون بالمشروع ويؤكدون تقديرهم لاهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع التاريخي للمباني

من جانبهم أشاد آباء الدير بهذا المشروع المهم الذي تشهده المنطقة ويغيّر صورتها ووجهها، وأكدوا تقديرهم لاهتمام الدولة بالحفاظ على الطابع التاريخي للمباني.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول أعمال التطوير بالمنطقة، وتشمل مسارًا للمشاة، حيث يتم تنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين، من مركز الزوار حتى مركز المدينة، ليكون متنزهًا طبيعيًّا، وتطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق.

ويتم تنفيذ أعمال الوقاية من السيول وتشمل “مخرات السيول” التي تمّت مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة بحيث تصبح عنصرًا إيجابيًّا ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة.

ويتم تطوير منطقة البيوت البدوية ، إضافة لأعمال تشمل تنسيق الموقع وإنشاء خدمات، وإنشاء المجمع الإدارى الجديد ويشمل مجمع الخدمات الحكومية والخدمات الأمنية.

كما يشمل التطوير تحديث مركز المدينة التراثي القائم، وتشمل الأعمال رفع كفاءة وتطوير المسجد القائم ومباني الخدمات العامة والسوق التجارية وإضافة محلات وخدمات جديدة لتناسب التطوير الشامل للمدينة، بالإضافة للساحات والممرات ومناطق الترفيه.

كما زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه موقع الزيتونة، حيث تفقّد عددًا من المشروعات التي يشهدها الموقع، ضمن خطة تطوير المدينة، وإعادة مظهرها الحضاري استعدادًا لجذب الزوار والسائحين.

وتفقّد رئيس الوزراء عددًا من العمارات بالحي السكني بالزيتونة، والذي يشهد إضافة وحدات سكنية، وخدمات، لاستيعاب الكثافة السكنية المتوقعة للمدينة بعد التنمية.

واستمع إلى شرح حول الأعمال الجاري تنفيذها بالحي السكني بالزيتونة، حيث أشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أنه يشهد تنفيذ 21 مجمعًا سكنيًّا، بإجمالى 546 وحدة سكنية، بمساحات ما بين 150 و220 م2 للوحدة، عدد من بينها بتشطيب فاخر، بجانب إنشاء خدمات متكاملة تضم: مدرسة، ومسجدًا، وكنيسة، وسوقًا تجارية.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال مشروع الحي السكني بالزيتونة.. ونسبة التنفيذ تصل إلى 80%

وأوضح الدكتور ماهر ستينو، استشاري المشروع، أن نسبة تنفيذ الاعمال الخرسانية بالحي السكني بالزيتونة، تصل إلى 80%، وذلك في جميع المجمعات السكنية بعدد 21 مجمعًا، كما يتم استكمال أعمال المسجد والكنيسة والمحال التجارية.