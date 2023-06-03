رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية ويوجه بترميم المباني المطلة عليه (صور)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، خلال زيارته مدينة الإسكندرية اليوم، مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بالمتحف والمنطقة المحيطة به استعداداً لافتتاحه، مؤكداً أن ذلك الصرح دليلٌ على ثراء وتنوع الحضارة المصرية، واهتمام الدولة بتطويره جزء من خطة شاملة للنهوض بالمقاصد السياحية والأثرية بمصر، لتكون نقاط جذب للزوار والسائحين المتطلعين للتعرف على أسرار وكنوز حضارتنا العريقة.

وتابع رئيس الوزراء، خلال جولته، في أرجاء المتحف اليوناني الروماني، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير وترميم مبنى المتحف بالكامل، وأعمال الواجهات الداخلية والخارجية، وما تم من تحديث للبوابة والمدخل الرئيسي للمتحف، وأعمال التشطيبات، وما يتعلق بتنفيذ وتجهيز مختلف الخدمات بالمتحف.

كما تابع الموقف التنفيذي لاستكمال أعمال العرض المتحفي، وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من جانب كبير من أعمال عرض وتثبيت وترميم القطع الأثرية.

وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، إلى المنطقة المحيطة بالمتحف، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مخطط تطويرها، وما يتضمنه من تجهيز الساحة المواجهة للمدخل الرئيسي للمتحف، ودهان واجهات العقارات المُطلة، ورفع كفاءة الميادين والطرق المحيطة، وبعض أعمال التشجير والإضاءة وتنسيق الموقع العام، لتهيئة الموقع لاستقبال الزوار.

ووجه رئيس الوزراء، بتنفيذ أعمال ترميم لمختلف العمارات والمباني المطلة على المتحف، وكذا تنفيذ إضاءات لتلك المباني، بحيث تكون على غرار ما تم تنفيذه من إضاءة للمباني المطلة على ميدان التحرير بالقاهرة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتنسيق الموقع العام وزراعة النخيل بحيث تكون مُصطفة على جانبي الطريق.