رئيس الوزراء يتفقد مشروع الصوب الزراعية بسانت كاترين ويشمل ألفى شتلة زيتون

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المشروع يهدف إلى دعم المجتمعات البدوية بسانت كاترين، لتحقيق التنمية المستدامة، بالتأكيد على الترابط بين الماء والغذاء والطاقة

فور مغادرة مطار سانت كاترين، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له، إلى منطقة الزيتونة فى مدينة سانت كاترين، وتفقد عدداً من الصوب الزراعية، واستمع الى شرح حول هذا المشروع الزراعى المتكامل.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن المشروع يهدف إلى دعم المجتمعات البدوية بسانت كاترين، لتحقيق التنمية المستدامة، بالتأكيد على الترابط بين الماء والغذاء والطاقة.

وأشار المحافظ إلى أن مشروع الصوب الزراعية فى منطقة الزيتونة، يتم تنفيذه بمنحة من برنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتقوم بتنفيذه المنظمة العربية للتنمية الزراعية التى تتبع جامعة الدولة العربية، بقيمة 200 ألف دولار.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المشروع يشمل زراعة ألفى شتلة زيتون من أجود الأنواع المستخدمة فى استخراج الزيوت، موزعة على ٥٠ أسرة،، يتم زراعتها فى موقع المشروع، بجوار الصوب الزراعية، والآبار والبحيرات.

وتم التنويه خلال العرض إلى أن المشروع يضم 5 صوبات زراعية، بمساحة 9 أمتار فى 40 مترا، وبجانبها بحيرة تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية، سعة 200 ألف متر مكعب، وهى تستهدف الإنتاج الزراعى وتدريب المستفيدين من أهالى سانت كاترين من المزارعين والبدو على طرق الزراعة والحصاد والتعبئة والتسويق.

ويضم المشروع الزراعى المتكامل كذلك إنشاء بحيرات جبلية جديدة، وعددها ٢٤ بحيرة، لحصاد مياه الأمطار والسيول، إضافة إلى شحن الآبار الجوفية.

ويضم المشروع كذلك إعادة تأهيل الآبار الضحلة وعددها ١٠ آبار، ليتم تعميقها وتطهيرها لتخزين مياه البحيرات والاستفادة منها فى الرى والاستخدامات اليومية بواقع بئر لكل أسرة.

ويضم المشروع إقامة ٨ وحدات للطاقة الشمسية لرفع المياه من الآبار الضحلة والعميقة، لاستخدامها خلال الرى والاستخدامات اليومية، ومنها وحدتان مزودتان ببطارية للشحن والادارة لموقع المشروع.

ويضم المشروع أيضا توزيع ٢٠ خلية لإنتاج عسل النحل، بواقع ٦ خلايا لكل أسرة، لعدد ١٠ أسر، والتدريب على تجميع وتسويق العسل. وكذلك توزيع ٢٠ رأس من الماعز والبقر، من سلالات شامية، بواقع ٢ رأس لكل أسرة، تم زيادتها الى ٦٠ رأس.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية مشروعات الصوب الزراعية والاستصلاح الزراعى فى تحقيق أهداف التنمية، والاستفادة من المزايا التى تتمتع بها المنطقة من التربة والمناخ فى انتاج أصناف زراعية متميزة، فضلا عن توفير عديد من فرص العمل لأهالى المنطقة، وزيادة قدرتهم على تنفيذ مشروعات صغيرة تتكامل مع الزراعة مثل التعبئة والتسويق.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، يرافقه فيها وفدٌ كبير من الوزراء، وهم الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ونوه مجلس الوزراء إلى أن هذه الزيارة مهمة وتأتى بهدف التعرف عن قرب على الاحتياجات التنموية بشأن مدينة سانت كاترين، ووضع تصور واضح لخطط تنفيذ أعمال التطوير بمختلف القطاعات، فى ضوء تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الحكومة بذلك خلال افتتاح مشروع الأسمرات ٣.

حيث كلف الرئيس السيسى بالعمل على تطوير مدينة سانت كاترين، وإقامة مدينة سانت كاترين الجديدة، وتعظيم الإستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثرى والدينى والبيئى معًا، تماشياً مع اتجاهات التنمية المستدامة.