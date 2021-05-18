عقـــارات

رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي والاستثماري بـ«شطا» في دمياط

تفقد مشروع الإسكان الذى يتم تنفيذه بموقع شطا 2
صفية حمدي 3:30 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 3:30 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته في محافظة دمياط، اليوم، بتفقد مشروع الإسكان الذى يتم تنفيذه بموقع شطا 2، ويرافقه وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتجول رئيس الوزراء ومرافققوه في أرجاء المشروع، وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجهزة الدولة، بالتوسع في مشروعات الإسكان، التي حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع؛ لتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات تناسب جميع الفئات.

اقرأ أيضا  رئيس الوزراء يوافق على مقترحات لتيسير المرور بالجيزة ويتابع خطط تطوير المنطقة الجنوبية

 وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المشروع يضم 20 عمارة؛ عبارة عن دور أرضي و٤ أدوار علوية بتشطيبات كاملة نفذتها مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، وكل عمارة تحتوي على 16 وحدة بإجمالي 320 وحدة سكنية، من بينها 13 عمارة إسكان اجتماعي و7 عمارات إسكان استثماري، كما يضم المشروع 320 وحدة تجارية، فضلاً عن تنفيذ أعمال إنارة خارجية لكل عمارة تعمل بالطاقة الشمسية. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

رئيس الوزراء يوجه بالتنبيه على العاملين فى جميع المشروعات الالتزام بإجراءات «كورونا»

صفية حمدي 2:48 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

«مدبولى» يواصل جولته فى الدقهلية ودمياط ومشروعات المنصورة الجديدة ويتفقد نموذجا للفيلات

صفية حمدي 1:46 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

رئيس «العاصمة الإدارية» يتفقد سير العمل بالأحياء السكنية والمحاور الرئيسية بالمدينة

أحمد صبحي 12:53 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

غلق وتشميع17 وحدة سكنية بالتجمع الثالث في القاهرة الجديدة لتغيير النشاط

أحمد صبحي 12:09 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

حجم استثمارات الإسكان في أسيوط تجاوزت 17 مليارجنيه

أحمد صبحي 10:30 ص, الثلاثاء, 18 مايو 21

جهازا مدينتي بدر والشروق ينفذان حملتين لإزالة مخالفات البناء

أحمد صبحي 3:28 م, الأثنين, 17 مايو 21