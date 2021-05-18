رئيس الوزراء يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي والاستثماري بـ«شطا» في دمياط

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته في محافظة دمياط، اليوم، بتفقد مشروع الإسكان الذى يتم تنفيذه بموقع شطا 2، ويرافقه وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط.

وتجول رئيس الوزراء ومرافققوه في أرجاء المشروع، وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من أجهزة الدولة، بالتوسع في مشروعات الإسكان، التي حققت طفرة كبيرة في هذا القطاع؛ لتوفير وحدات سكنية كاملة المرافق والتشطيبات تناسب جميع الفئات.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المشروع يضم 20 عمارة؛ عبارة عن دور أرضي و٤ أدوار علوية بتشطيبات كاملة نفذتها مديرية الإسكان والمرافق بدمياط، وكل عمارة تحتوي على 16 وحدة بإجمالي 320 وحدة سكنية، من بينها 13 عمارة إسكان اجتماعي و7 عمارات إسكان استثماري، كما يضم المشروع 320 وحدة تجارية، فضلاً عن تنفيذ أعمال إنارة خارجية لكل عمارة تعمل بالطاقة الشمسية.