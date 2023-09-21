رئيس الوزراء يتفقد مشروعي تطوير وادي الأربعين ومركز المدينة التراثي في سانت كاترين

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقوه، مشروعي تطوير وادي الأربعين ومركز المدينة التراثي ، خلال جولته في مدينة سانت كاترين.



وتعرف رئيس الوزراء على الأعمال المخططة وتشمل تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين، بداية من مركز الزوار ووصولاً إلى مركز المدينة، والذي من المخطط أن يكون متنزهاً طبيعياً يضم مسارات مشاه ودراجات ومزارع وأشجار زيتون.

و يعتبر وادي الأربعين من الوديان البيئية الرئيسية في كاترين التي تجتذب السياحة البيئية ويعتبر امتداد الوادي كذلك جزءاً طبيعياً رئيسياً وهاماً من مكونات المدينة نفسها، مع تنظيم مسار مخر السيل ومعالجته هندسياً مع الطبيعة لحماية المدينة، واحياء وتنسيق امتداد وادي الأربعين، واستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية في كل أعمال تنسيق الموقع.

كما تفقد رئيس الوزراء مشروع تطوير مركز المدينة التراثي، وتعرف على الأعمال التي سيشهدها المشروع وتتضمن رفع كفاءة وتطوير مسجد الوادي المقدس القائم، ومباني الخدمات العامة، والسوق التجارية، وإضافة محلات وخدمات جديدة لتناسب التطوير الشامل للمدينة، وتساهم في انعاش القاعدة الاقتصادية بها.

كما تفقد الساحات والممرات ومناطق الترفيه، بهدف تحويل المنطقة إلى بقعة جذب سياحية وتراثية للمشاة فقط، تناسب طابع المدينة، مع إقامة منطقة انتظار اتوبيسات مخططة قريبة من مركز المدينة التراثي وربطها بمركز الزوار وشبكة الحركة للمشاة في المدينة، من خلال وادي الأربعين لزيادة التكامل بين أطراف المدينة وتشغيل المحال المختلفة.