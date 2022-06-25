رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» في محافظة الغربية

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم محافظة الغربية للوقوف على مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية قرى الريف المصري بمحافظة الغربية، وذلك في مركز الشباب بقرية نهطاي، التابعة لمركز زفتى، ومدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مركز تنمية الأسرة والطفولة بالقرية.

ورافق رئيس الوزراء، في جولته التفقدية، وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الغربية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب محافظ الغربية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومدير الوحدة المركزية لمبادرة “حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وقدم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شرح حول المشروعات الجاري تنفيذها بقرية نهطاي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القرية تشهد مشروعات تطوير كبيرة في جميع المرافق والخدمات العامة، وتعد هذه القرية إحدى القرى النموذجية داخل مركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

حيث تم الانتهاء من إنشاء مجمع الخدمات الحكومية المتكاملة بنهطاي، الذي يعد من أبرز مشروعات المبادرة، باعتباره يسهم في القضاء على معاناة سكان القرى في الحصول على مختلف الخدمات الحكومية، ويوفر حزمة من الخدمات لأهاليها، من خلال وجود مقرات للمركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ومركز خدمات تموينية، ومكتب خدمات بريدية، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة للتضامن الاجتماعي.

كما تفقد “مدبولي” عمليات إنشاء مركز شباب قرية نهطاي بمحافظة الغربية ، حيث استمع إلى شرح اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، حول موقف تنفيذ الأعمال والجدول الزمني للانتهاء من المشروع، الذي يستهدف توفير مكان لائق بالقرية للأنشطة الرياضية المتنوعة لمساعدة الشباب على ممارسة الرياضة على مساحة 207 أمتار للدور الواحد.

وقال اللواء مختار حسين رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط: يضم الدور الأول لمركز شباب نهطاي صالة ألعاب رياضية، وحضانة، وصالة تنس طاولة، وصالة أخرى للبلياردو، كما يضم المركز صالتين للأنشطة ومكتبة عامة.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مشروع إنشاء مدرسة نهطاي للتعليم الأساسي، والتي من المقرر أن تخدم عدة قرى و4 عزب إلى جانب قرية نهطاي.

وأشار ناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، إلى أن المدرسة تقع على مساحة تزيد على 6 آلاف م2، ويبلغ عدد الفصول بها 55 فصلا دراسيا.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير ورفع كفاءة مدرسة “طلبة السايح للتعليم الأساسي” بنهطاي، والتي أوضح مدير التربية والتعليم بالغربية أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير المدرسة وتتكون من 3 مبان ملحقة، وبها 52 فصلا دراسيا، و3 قاعات رياض أطفال، وتقام على مساحة نحو 5400 م2، وستخدم المدرسة 10 قرى و4 عزب إلى جانب قرية نهطاي.