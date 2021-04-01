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رئيس الوزراء يتفقد مسار موكب نقل المومياوات: مصر في انتظار حدث فريد

مصر تتأهب بكامل جاهزيتها لحدث فريد لا يتكرر كثيراً عبر التاريخ
صفية حمدي 8:46 م, الخميس, 1 أبريل 21 8:46 م, الخميس, 1 أبريل 21

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مساء اليوم الخميس ، المسار المُقرر لسير موكب المومياوات الملكية من مكان عرضها الحالي في المتحف المصري بالتحرير، وصولأً إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث مقر عرضها الدائم، للاطمئنان على الترتيبات الأخيرة والرتوش النهائية، استعدادا لحدث نقل المومياوات الملكية الذي سيستقطب أنظار العالم السبت المقبل.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حيث حرص رئيس الوزراء على الوقوف على جاهزية مسار المومياوات الملكية لانطلاق ذلك الموكب المهيب الذي سيمر من خلال العديد من الشوارع والمناطق بالقاهرة، والترتيبات التي ستتم لنقل المومياوات من المتحف المصري.

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كما تأكد رئيس الوزراء من إتمام أعمال رفع الكفاءة، والتزيين، وجميع عناصر الإبهار المتنوعة، على امتداد مسار الرحلة، وصولا إلى مبتغاها، خاصة في منطقة وسط البلد.

وترجل الدكتور مصطفى مدبولي في ميدان التحرير، للوقوف على المشهد النهائي له بعد أعمال التطوير والإنارة، كي تكتمل عناصر الجذب لهذا الحدث التاريخي البارز، الذي ستتابعه جميع البلدان من خلال كاميرات القنوات، ووسائل الإعلام، ووكالات الأنباء العالمية.

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ووصل رئيس الوزراء إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، للتعرف على ترتيبات استقبال المومياوات الملكية في نقطة انتهاء الموكب، حيث مكان عرضها الدائم.

وأكد مدبولي أن مصر تتأهب بكامل جاهزيتها لحدث فريد لا يتكرر كثيراً عبر التاريخ، حيث سيتم تسيير موكب يضم عددا من المومياوات لملوك وملكات الأسر الفرعونية، نحو صرح عملاق سيحتضن تلك المومياوات.

وأوضح أنه سيتم عرضها بتقنيات حديثة، وأدوات عرض مميزة، تجذب اهتمام الزوار والمتطلعين لاكتشاف أسرار الحضارة المصرية العريقة من مصر وكل بلدان العالم.

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وأكد أن الدولة تحشد جميع الإمكانات ليظهر الحدث بالصورة التي تعكسُ عراقة مصر، وتبرز دلائل حضارتها الخالدة منذ فجر التاريخ.

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بقلم صفية حمدي

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