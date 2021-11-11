رئيس الوزراء يتفقد مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومجمع الكليات بالوادي الجديد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة في أثناء تفقده للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم. وخلال جولته في أرجاء المركز، أشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى أنه بالتزامن…

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة في أثناء تفقده للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم.

وخلال جولته في أرجاء المركز، أشار اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إلى أنه بالتزامن مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن عام 2018 عام ذوي الاحتياجات الخاصة بادرت محافظة الوادي الجديد بإنشاء وتطوير مركز الدكتور حسن حلمي التابع لجمعية التأهيل الاجتماعي لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة؛ ليصبح مركزا إقليميا لخدمه ذوي الاحتياجات بالمحافظة، والمحافظات المجاورة.

وقال ناصف أنيسي، رئيس مجلس إدارة المركز أن رؤية المركز تتمثل في أنه يعد نافذة أمل لذوي الاحتياجات الخاصة كمركز إقليمي لمحافظات الصعيد، كما تتحدد رسالة المركز في تقديم خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة بصورة متكاملة، في ضوء أحدث الطرق العلمية التي ترتقي بتلك الشريحة.

وأشار إلى أن أهداف مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تتمحور حول تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالاهتمام بهذه الفئة، التي تحظى باهتمام خاص من جانب الرئيس، إلى جانب تقديم الخدمات لهم بالمجان، وفقا لأحدث الطرق العلمية المتبعة.

إضافة إلى توفير تكاليف الانتقال والإقامة خارج المحافظة التي يتكلفها أهاليهم، وتسليط الضوء على المحافظة كمركز إقليمي فعال في مجال الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في هذا المجال بتحمل مسئولية نقل الخبرات والتدريب .

وأشار إلى أن المركز يضم معدات طبية وأجهزة تأهيل حركي، وملاعب، وحماما علاجيا، ومبنى للاستضافة، وأوتوبيس ذوي الاحتياجات، ومسرحا بجانب قاعة الياسمين، وحمام سباحة ترفيهي، وصالة جيم، مشيرا إلى أن المركز يقدم خدمات عديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يحتوي على عدد من العيادات الطبية، بجانب “عيادة أون لاين” للتشخيص والعلاج عن بعد، بالتعاون مع المراكز البحثية والجهات المتعاونة.

فضلا عن عيادات العلاج الطبيعي للكبار والأطفال، وحمام علاج مائي أطفال وكبار، وعيادات: التربية الخاصة، والتخاطب، والتكامل الحسي، واختبارات ومقاييس الذكاء، وتنمية المهارات، والتوحد، والتغذية العلاجية، بالإضافة إلى حضانة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتميز المركز أيضا باحتوائه على المكتبة السمعية، وتتوافر به الأنشطة الترفيهية، وغرفة موسيقى ورسم، وملاعب متعددة، وملعب كرة الجرس، وملعب كرة القدم (ملعب خماسي)، وملعب كرة طائرة جلوس، وحمام سباحة ترفيهي، بالإضافة إلى قاعة تدريب ومؤتمرات لخدمة أغراض التدريب والعيادات الأون لاين عن بعد.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مجمع كليات جامعة الوادي الجديد.

وأشار الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إلى أنه تم إنشاء الجامعة وفقاً للقرار الوزاري الصادر في سبتمبر 2018، في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية المحافظة، موضحا أنها تضم سبع كليات وهي: التربية، والعلوم، والآداب، والتربية الرياضية، والزراعة، والطب البيطري، والطب، كما وافق المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء كلية الصيدلة.

ونوه رئيس الجامعة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دعمت الجامعة بمبلغ يقدر بنحو مليار جنيه لتنفيذ عدة مشروعات للبنية التحتية والإنشاءات لجميع كليات وقطاعات الجامعة، وخصصت المحافظة ألف فدان كمرحلة أولى لإنشاء كليات الجامعة وجميع القطاعات التي تخدم العملية التعليمية..

وقال أن هذه المشروعات تضمنت مشروع رفع كفاءة كلية الطب (مبنى المحافظة القديم) على مساحة 1800 م2، ومشروع لتطوير البنية التحتية والذي شمل أعمال الطرق وخطوط الصرف الصحي والمياه والكهرباء كمرحلة أولى، إضافة إلى مشروع مبنى كلية العلوم – الجناح الشرقي، والذي يتكون من ثلاثة أجنحة لأقسام الكيمياء، والفيزياء، والجيولوجيا، ومدرج شمالي وجنوبي، ومعامل.

فضلا عن إنشاء مبنى كلية العلوم – الجناح الغربي، ليضم ثلاثة أقسام وهي: الحيوان، والنبات، والرياضة، إلى جانب المدرجات والمعامل على مساحة 4500 م2 تقريباً.

وتطرق رئيس الجامعة إلى مشروع إنشاء سور حرم الجامعة الذي يمتد بطول 2 كيلو متر تقريباً، ومشروع مبنى كلية الزراعة، والذي يضم وحدات للمنتجات الزراعية ومكاتب إدارية وقاعات تدريس ومعامل على مساحة 5600م2، ومشروع إنشاء مبنى القياس والتقويم، الذي يضم مدرجات وقاعات امتحانات بطاقة استيعابية 1200 طالب، ومشروع إنشاء مبنى كلية التربية الرياضية الذي يضم مدرجات وقاعات تدريس، ومكتبة على مساحة 2500 م2 تقريباً.

وأضاف أن هناك مشروعا آخر لإنشاء المبنى السكني الإداري، ومشروع لإنشاء كلية الطب البيطري على مساحة 5600م2، بالإضافة إلى مستشفى جامعي، ومزارع للجامعة.