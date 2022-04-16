رئيس الوزراء يتفقد محطة مترو أنفاق المتحف المصرى الكبير (صور)

عقب زيارته المتحف المصري الكبير؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى محطة مترو أنفاق المتحف المصرى الكبير، لتفقد الموقف التنفيذى لأعمال إنشائها، ويرافقه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتورعصام والى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

وخلال تفقده، طالب رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الأعمال بمختلف المحطات الجارى إنشاؤها ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق، بما يسهم فى سرعة دخولها الخدمة.

وقال إنه بانتهاء الأعمال الخاصة بهذه المحطات، سوف تحدث نقلة نوعية فى وسائل النقل الجماعى، وسيتم توفير خدمات النقل الجماعى المتميزة، لتلك المنطقة الحيوية، وربطها بمناطق إقليم القاهرة الكبرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ العديد من مشروعات النقل الجماعي وتستهدف من خلالها توفير خدمات نقل متطورة ومميزة للمواطنين، بما يسهم فى سهولة ويسر حركتهم.

ونوه إلى أن من بين تلك المشروعات، مشروع المونوريل، والقطاع الكهربائى، إلى جانب التوسع فى إقامة خطوط لمترو الأنفاق، لزيادة الربط بين مختلف المناطق على مستوى القاهرة الكبرى.

وخلال تفقده أعمال محطة مترو المتحف المصرى الكبير، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، حول نسب تنفيذ الأعمال داخل المحطة، والتى تأتى ضمن محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي يبلغ طوله 42 كم، وعدد محطاته يصل إلى 38 محطة.

وأوضح أنه يتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، المرحلة الأولى من محطة حدائق الأشجار حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم، وتشتمل على عدد 17 محطة، فيما تمتد المرحلة الثانية من محطة الفسطاط حتى محطة القاهرة الجديدة بطول 23 كم، وعدد 21 محطة.

وتابع أنه من المخطط أن ينقل الخط بمرحلتيه حوالي 2 مليون راكب يوميا، وبذلك يعتبر حلقة الوصل بين كل من محافظتى القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر حيث ستحقق المرحلة الأولى منه والجارى تنفيذها حاليا تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح ومع تنفيذ المرحلة الثانية منه سيحقق الربط مع القاهرة الجديدة.