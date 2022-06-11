رئيس الوزراء يتفقد مجمعي الخدمات الحكومية والزراعية بقرية الحصص في الدقهلية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تفقده للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري” حياة كريمة”بقرية “الحصص” التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وتفقد ومرافقوه، مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وكذا مجمع الخدمات الزراعية بالقرية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول المشروع، والذي أشار إلى أنه تم الانتهاء من 100% من المشروع. ويتكون المبنى من ثلاثة أدوار ويقع على مساحة 468 م2.

ويضم مجمع الخدمات الحكومية مكاتب المركز التكنولوجي، والسجل المدني، والشهر العقاري، ووزارة التموين، والوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وهيئة البريد المصري.

وتجول رئيس الوزراء في المبنى، وحرص على الحديث إلى الموظفين للتعرف على الآلية التي يحصل بها المواطنون على الخدمة، مؤكدا ضرورة تقديم الخدمات بصورة احترافية تليق بالمواطنين.

ومن جانبه، قال اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، أنه تم البدء في تنفيذ 8 مجمعات حكومية بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، بمتوسط تنفيذ 98.5%، حيث تم تسليم 7 مجمعات.

وتفقد رئيس الوزراء مجمع الخدمات الزراعية، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد تم الانتهاء منه، بنسبة تنفيذ ١٠٠٪، ويضم وحدة الطب البيطري، والجمعية الزراعية، ومركز الإرشاد الزراعي.

وقال اللواء شريف البيلي، رئيس الشعبة الهندسية للجيش الثاني الميداني، إنه تم البدء في إنشاء 8 مجمعات زراعية في مركز شربين التابع لمحافظة الدقهلية، وتم الانتهاء منها بنسبة 100%، وتم تسليم 3 مجمعات.