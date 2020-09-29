رئيس الوزراء يتفقد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ

وقال وزير التعليم العالي إنه كانت هناك ضرورة ملحة ومطلب شعبي لإنشاء كلية الثروة السمكية باعتبار أن محافظة كفر الشيخ تستحوذ على 40% تقريبا من الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية

تجوّل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء داخل الأقسام المختلفة في كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ عقب استعراض الروبوتات بكلية الذكاء الاصطناعي ، بمرافقة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والصحة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ كفر الشيخ ونائبه، ورئيس مصلحة الري.

وزير التعليم العالي: كفر الشيخ تنتج 40% من الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية



واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي حول إنشاء الكلية، أشار خلاله إلى أنها كلية متخصصة وكان هناك ضرورة ملحة ومطلب شعبي بالمحافظة، لإنشائها ، باعتبار أن المحافظة تنتج 40% تقريبا من الإنتاج السمكي على مستوى الجمهورية.

إنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد استجابة لمتطلبات سوق العمل

وتابع وزير التعليم العالي بأن إنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد جاء لتلبية احتياجات المحافظة والمحافظات المجاورة والدولة بوجه عام، واستجابة لمتطلبات سوق العمل، وإعداد خريجين قادرين على استيعاب التقنيات الحديثة بمجال الاستزراع المائي والتصنيع السمكي.

إضافة إلى زيادة إنتاجية الثروة السمكية، كقطاع مهم فى الاقتصاد القومي، وتطوير وتنظيم آليات الصيد، والحفاظ على البيئة المائية، وإتاحة الفرصة للمساهمة في امتصاص قدر معين من البطالة بالمجتمع.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار أنه في ظل التطور العلمي السريع أصبح من الضروري أن تهتم الدولة بإنشاء كليات بمجال الثروة السمكية لتطوير الإنتاج السمكي وسد حاجة المواطن المصري من البروتينات الحيوانية النيلية والبحرية وبأسعار تتناسب مع المستهلك، وذات جودة عالية وخالية من الأمراض والملوثات.

وتابع أنه لهذا كان من أهداف إنشاء كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ رفع كفاءة الخريجين؛ بحيث تتلاءم مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا، وأن يكون الخريج مواكبا لخطط التنمية للمجتمع ولزيادة ثقة المجتمع محليا وإقليميا في خريجي الكلية.

وأوضح الدكتور ابراهيم الهواري ، عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد ، أن الكلية تم تأسيسها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية التي تخدم العملية التعليمية والبحثية والتدريبية، ولفت إلى أنها مزودة بوحدة بحوث الاستزراع السمكي، والمصنع التعليمي لتصنيع الأسماك، إضافة للمصنع التعليمي لتصنيع أعلاف الأسماك، ومعمل ميكروبيولوجيا الأحياء المائية، وكذلك معمل تحليل ومعالجة المياه لخدمة العملية التعليمية والتدريب المستمر للدارسين والباحثين.

وفيما يتعلق بالبرامج الدراسية في الكلية، أوضح عميد الكلية أنها تضم برنامج الاستزراع المائي، وبرنامج تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي، وبرنامج المصايد والبيئة المائية، الذي سيتم تفعيله في المرحلة المقبلة.

ولفت الدكتور الهوارى إلى أنه يتم تشعيب الطلاب إلى برنامجين هما (برنامج الاستزراع المائي – وبرنامج تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي ) بداية من المستوى الأول في الفصل الدراسي الثاني، بعد دراسة مادتين توجه لاختيار البرنامج الذي يرغب التخصص فيه.

تم الانتهاء من عمل التعديلات الخاصة بلائحة للدراسات العليا في الكلية بنظام الساعات المعتمدة

وأضاف قائلا: أنه تم الانتهاء من عمل التعديلات الخاصة بلائحة للدراسات العليا في الكلية بنظام الساعات المعتمدة، وسوف تبدأ الدراسات العليا في الكلية فور استصدار القرار الوزاري باللائحة بقسم الاستزراع المائى – وبقسم تصنيع الأسماك والبيوتكنولوجي.

وقال عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ، إن الفحوصات المائية والبيئية للمزارع السمكية تتطلب أن تُجرَى التحاليل في مناطق نائية، ولذا فاستخدام المعامل المتنقلة جيدة التجهيز عادة ما يكون الحل الأمثل حيث أن استخدامها يتزايد على نطاق واسع يوماً بعد يوم وخاصة بعد تزايد المشكلات المتعلقة بالإنتاج السمكى، حيث تكون هناك حاجة إلى الحصول على نتائج دقيقة وسريعة، وعادة ما تستخدم المعامل المتنقلة في مناطق لا توجد فيها مختبرات ثابتة.

وأشار إلى أن الكلية يتواجد بها أيضا وحدة الكشف الميكروبى والفيروسي، باستخدام أحدث وأسرع جهاز محمول للكشف الميكروبي والفيروسي (Portable RT-PCR “Q-16”) الذى يعمل بنظام الفصل المغناطيسى حيث يقوم الجهاز بتحديد الميكروب يشكل دقيق خلال مدة 120 دقيقة فقط.

ولفت عميد الكلية كذلك لتوافر وحدة تشخيص الطفيليات، باستخدام ميكروسكوب ثلاثي العدسات وأحدث أنواع الصبغات الخاصة بطفيليات الأسماك، وتوافر وحدة الكشف عن الأملاح والمعادن والمواد الكيميائية.

وتطرق عميد الكلية للأحواض السمكية بالكلية، موضحا أنها عبارة عن وحدة بحثية تعليمية تهدف لتعريف وتعليم الطالب أنواع الأسماك المختلفة وطرق استزراعها وكيفية الاستفادة من ذلك في واقع الحياة العملية، وتهدف أيضا لإجراء أبحاث علمية تخدم الاستزراع السمكي.