رئيس الوزراء يتفقد طريقي «شق الثعبان» و«طابا - نويبع»



تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طريقي «شق الثعبان»، و «طابا – نويبع» والمنشآت والمخيمات السياحية القائمة ، وذلك ضمن جولته التي يقوم بها اليوم في محافظة جنوب سيناء، برفقة عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.



وتابع رئيس الوزراء أعمال تنفيذ طريق «شق التعبان»، والذي يبلغ طوله 24 كيلو مترًا وعرض11 مترًا ،كما تفقد المخيمات السياحية «الكامبات» على طريق«طابا – نويبع»، حيث تتميز مدينة نويبع بعدد من المخيمات السياحية المميزة، ويتوافد إليها الكثير من السياح الأجانب والمصريين، وتتبع هيئة التنمية السياحية، وتضم 3 فنادق و150 مخيمًا بواقع 3468 غرفة سياحية، وتسع لنحو 6127 أسرة.



وتابع رئيس الوزراء أيضًا مشروع طريق «طابا – نويبع» الذي قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتطويره، في ضوء خطة وزارة النقل لتطوير شبكة الطرق؛ ليساهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية وزيادة حركة الشاحنات من وإلى ميناء نويبع البحري.

كما يُعد الطريق حلقة وصل بين محافظة جنوب سيناء وميناء طابا البري، ويساهم كذلك في تسهيل حركة مرور الشاحنات والحركة السياحية للحجاج والتأمين من الحوادث لخدمة حركة السياحة في جنوب سيناء.



ويبلغ طول طريق «طابا – نويبع» 60 كيلو مترًا، وتكلفة أعمال تطويره ورفع كفاءته بلغت نحو 86 مليون جنيه، وشملت أعمال التطوير، صيانة ورصف الطريق، و معابر للسيول أسفل الطريق تجاه البحر، وإزالة وتهذيب الصخور على جانبي الطريق، وكذلك أعمال الحمايات.