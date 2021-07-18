رئيس الوزراء يتفقد جامعة العلمين الدولية ويؤكد: البرامج الدراسية الجديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل

وأشاد رئيس الوزراء بإمكانات جامعة العلمين الدولية، وقيامها بإبرام شراكات دولية مع جامعات أجنبية كُبرى، والتى بموجبها ستتيح للطلاب الحصول على شهادات مزدوجة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم، خلال جولته فى مدينة العلمين الجديدة، جامعة العلمين الدولية، ورافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الدولية، والدكتور رشدى زهران، رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وخلال الجولة، قال رئيس الوزراء إن دعم القيادة السياسية حقق طفرة غير مسبوقة للتعليم الجامعى فى كل ربوع الوطن، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الجامعات الأهلية تعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع، وأن البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الأهلية تستجيب لاحتياجات سوق العمل المحلى والدولي.

وأشاد رئيس الوزراء بإمكانات جامعة العلمين الدولية، وقيامها بإبرام شراكات دولية مع جامعات أجنبية كُبرى، والتى بموجبها ستتيح للطلاب الحصول على شهادات مزدوجة.

وأشار إلى الدور المهم الذى تؤديه الجامعات فى المجتمع، مشيدًا بحركة التطوير الشاملة التى تشهدها الجامعات المصرية خلال الفترة الأخيرة، ومشيراً إلى أن الجامعات الأهلية تسهم فى إتاحة تعليم مُتميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تواكب العصر، وتُلبى احتياجات سوق العمل، من خلال تأهيل خريجين قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة ومناسبة للبحث العلمي، تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية، للمساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.

وقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، عرضاً حول تفاصيل خطة الوزارة فى التوسع فى الجامعات الجديدة، لافتاً إلى أنها تستهدف الانتهاء من إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة.

وهي: أسيوط الأهلية، وبنى سويف الأهلية، وعين شمس الأهلية، والمنصورة الأهلية، وحلوان الأهلية، والزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وقناة السويس الأهلية، وشرق بورسعيد الأهلية، وجنوب الوادى الأهلية، والمنوفية الأهلية، والمنيا الأهلية.

وذلك بخلاف بدء الدراسة فى عدد 3 جامعات أهلية فعلياً هى الملك سلمان الدولية، والجلالة، والعلمين الدولية، بجانب جامعة المنصورة الجديدة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، المقرر بدء الدراسة بها خلال العام الجامعى المقبل.

وقال وزير التعليم العالى، إن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية فى المدن الجديدة، هو تحقيق تنمية حقيقية ومُستدامة فى هذه المدن، موضحًا أن إنشاء جامعات حديثة يسهم فى تحقيق التنمية المنشودة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلى قدمه الوزير حول جامعة العلمين الدولية، والذى أشار فيه إلى أن الجامعة تُعد جامعة من الجيل الرابع، وتتنافس إقليمياً ودولياً من خلال تقديم تعليم عالى الجودة يرسخ روح الإبداع والابتكار ويبث ثقافة ريادة الأعمال.

وأضاف وزير التعليم العالى خلال عرضه، أن الجامعة تقع على مساحة 150 فدانا تقريباً، وتضم 16 كلية: (الهندسة، والدراسات القانونية الدولية، وعلوم وهندسة الحاسبات، والأعمال، والفنون والتصميم، والدراسات العليا، والعلوم الصحية، وطب الأسنان، والطب، والعلوم الصحية التطبيقية، والصحة العامة، والصيدلة، والسياحة والضيافة، والتمريض، والإعلام والاتصال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية).

وأوضح أن الجامعة تضم مكتبة مركزية، وساحات ترفيهية، وملاعب رئيسية، ومستشفى جامعيا، وسكناً للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، يضم 4 آلاف غرفة، يجرى تجهيزها حاليًا لاستقبال الطلاب، فضلاً عن 9 مبان أخرى.

ونوه إلى أنه تم التعاقد أيضاً مع بعض الفنادق لتوفير إقامة للطلاب، فضلاً عن توفير وسائل انتقال متميزة داخلية، من وإلى القاهرة والإسكندرية لخدمتهم، والاتفاق المبدئى مع البنك الأهلى المصرى لفتح فرع بمقر الجامعة، واستخراج كروت ذكية لجميع الطلاب لتفعيل الخدمات البنكية.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدراسة بدأت بالفعل فى عدد 6 كليات منذ شهر أكتوبر الماضي، تضمنت كليات: (الفنون والتصميم، والصيدلة، والعلوم وهندسة الحاسب، والأعمال، والدراسات القانونية الدولية، والهندسة).

وقدمت 9 برامج دراسية شملت: (الصيدلة، والعمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، وهندسة وإدارة الإنشاءات، وتصميم الأثاث، وعلوم الذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، وهندسة الذكاء الاصطناعي، والمحاسبات ونظم المعلومات، والدراسات القانونية الدولية).

واستعرض إحصائيات بأعداد الطلاب المقيدين بالبرامج المختلفة خلال فصلى الخريف والربيع، والأنشطة الأكاديمية، والرياضية، والاجتماعية، مضيفاً أنه سيتم افتتاح كليات طب الأسنان والصحة العامة، خلال العام القادم، فضلاً عن طرح برامج دراسية جديدة.

ونوه وزير التعليم العالى إلى الموارد المادية المتاحة للعملية التعليمية والتجهيزات الخاصة بها والطاقة الاستيعابية، بما فى ذلك المدرجات، والفصول الدراسية، والمعامل، واستوديوهات الرسم، وكذلك تجهيزات البنية التحتية للمباني، والعيادة الطبية، وغرفة العزل.

وقال إنه جار تنفيذ القبة الخاصة بالجامعة، وكذا المبانى الخاصة بالدراسات العليا، وجار العمل على استكمال إنشاءات القطاع الطبي، لافتاً إلى أنه تم إعداد الرسومات الهندسية الخاصة بالمستشفى، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة ان يكون فى كل جامعة جديدة كليات القطاع الطبي، وذلك سعياً لزيادة أعداد الكوادر الطبية المؤهلة.

وأضاف وزير التعليم العالى، أنه جار الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من أعمال الجامعة ، والبدء فى أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة والتى تتضمن كلية الطب.

وفيما يتعلق بالمدينة السكنية التى يتم تنفيذها لاستيعاب أعداد أكثر من الطلاب الدارسين بالجامعة، أوضح الوزير أنه تم الانتهاء من الهيكل بنسبة 100%، ومقرر أن يتم الانتهاء من التشطيبات الخاصة بها منتصف عام 2022، وفيما يتعلق بالمبانى الخدمية، وخاصة المكتبة، تم الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى، وجار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية منها.

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن الجامعة وقعت على اتفاقية شراكة إستراتيجية مع جامعة الإسكندرية للتعاون على مستوى الأنشطة الأكاديمية والبحثية والإدارية، فضلاً عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون مع الجامعة الأمريكية فى القاهرة للسماح بتبادل الطلاب والأنشطة البحثية المشتركة والتعاون فى مجال ريادة الأعمال.

وفيما يتعلق بالتعاون الدولي، أشار وزير التعليم العالى إلى قيام الجامعة بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع جامعة جان مولان ليون 3 الفرنسية فى مجال الفنون، مضيفاً أنه جار إنهاء إجراءات توقيع اتفاقية توأمة مع جامعة لويفيل الأمريكية بمجال الهندسة والكمبيوتر، وخاصة مجال الهندسة الحيوية، بما يتضمنه ذلك من تعاون بين الجامعتين لتوفير تعليم جامعى بمستوى دولي.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عددا من المدرجات والفصول الدراسية، وكذا معامل الكمبيوتر والمعامل الفيزيائية، والمكاتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، مشيداً بمستوى وجودة الإنشاءات، وما بها من تجهيزات وامكانيات تكنولوجية متقدمة تتعلق بعرض المواد التعليمية.

وحرص رئيس الوزراء فى ختام جولته فى جامعة العلمين الدولية على التقاط صورة تذكارية مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ورئيس الجامعة، ورئيس مجلس أمناء الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بها.