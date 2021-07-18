رئيس الوزراء يتفقد المنطقة الترفيهية «الممشى» بالعلمين الجديدة

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولته في مدينة العلمين الجديدة، حيث زار ومرافقوه موقع المنطقة الترفيهية التي تم تنفيذها في مواجهة الأبراج الشاطئية مباشرة، والتي يطلق عليها اسم “الممشى”.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حول مكونات هذا المشروع، حيث أشار إلى أن المنطقة الترفيهية تضم العديد من العناصر التي تتضمن منطقة محلات، ومولات تجارية تقع على البحر مباشرة، بمساحة إجمالية 66.8 فدان.

بجانب أنها مزودة بأربعة أنفاق لعبور المشاة تؤدي إلى داخل المنطقة الترفيهية من منطقة الأبراج الشاطئية، وأوضح وزير الاسكان أنه تم تزويد المشروع بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات ومواقف لانتظار السيارات.

ولفت إلى أنها تضم عدداً من البلازات الفاخرة التي تشتمل على عدد من النوافير ذات الأشكال المختلفة، وأحواض الزهور والأعمدة الديكورية، وعناصر معمارية وزخرفية متنوعة.

وأوضح أنه جار الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال بالمشروع وربطه بالمرافق الرئيسية، وتخطت نسب التنفيذ به 95%، وتم اتاحة 11 مبنى للتشغيل.

ووجه رئيس الوزراء باستكمال أحواض الزراعات والزهور، مؤكدأً أن منطقة “الممشى” هي رئة الحياة لمدينة العلمين الجديدة، التي ستوفر أوجه الترفيه لزوار هذه المدينة وسكان الأبراج الشاطئية، على أعلى مستويات الرفاهية ووفق معايير عالمية تجعل من هذا المكان مقصدا سياحيا وترفيهيا جاذبا.

وخلال زيارة الممشى شرح وزير الإسكان موقف مشروع الطريق الساحلي الجديد، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ الطريق، وجار تنفيذ أعمال الانارة به، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ 4 كباري بالطريق.

وأضاف فيما يخص الأعمال البحرية، أنه يتم حفر وتكريك البحيرات الشرقية والغربية وتشكيل جسور البحيرات، وكذلك حفر وتكريك 7 بواغيز للربط بين البحر والبحيرات.

فضلاً عن تنفيذ 11 حاجز أمواج بالمنطقة الشاطئية الشرقية، ويتم أيضاً تنفيذ محطة محولات بقدرة 525 ميجا فولت أمبير، بنسبة تنفيذ 92%، وجار تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بطاقة 90الف م3 / يوم كمرحلة أولى بنسبة تنفيذ 90%.

وتفقد رئيس الوزراء مسجد العلمين الجديدة، الذي تم تنفيذه بالمدينة التراثية، ثم مشروع إسكان الحي اللاتيني، وتطرق وزير الإسكان إلى تفاصيل هذا المشروع السكني المميز، مشيراً إلى أنه يقام على مساحة 404 أفدنة، وينقسم إلى 6 مناطق، تضم في مجموعها 220 عمارة سكنية بإجمالي 12600 وحدة، ذات مستوى تشطيبات فاخرة.

ويضم المشروع مناطق خدمية متميزة، ومواقف انتظار سيارات، ومجموعة من الحدائق، موضحاً أن 6 شركات تقوم بتنفيذ هذا المشروع، حيث وصلت نسب الإنجاز فيه إلى 94 % لإجمالي المرحلة الأولى، ويتم حالياً تنفيذ أعمال المرحلة الثانية والتي تتضمن التشطيبات والمرافق وتنسيق الموقع.