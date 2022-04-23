قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم؛ بتفقد المنطقة الاستثمارية “بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية”، وزيارة عدد من مصانع المناطق الحرة الخاصة في مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة نشاط المشروعات بتلك المناطق، وخطط التوسعات الاستثمارية المستقبلية لها.

وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد عمران أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

مدبولى: قطاع الصناعة يحظي باهتمام كبير من الرئيس ويكلف بتقديم أوجه الدعم له

فى مستهل جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة، يحظي باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذى يكلف دوماً بالعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع المهم، ومواكبة أحدث التكنولوجيات المتوافرة فى هذا القطاع على المستوى العالمى، ونقل الخبرات الفنية للعمالة الوطنية، بما يساهم فى توفير احتياجات السوق المحلية من مختلف المنتجات والسلع.

ويدفع إلى زيادة قدرة تنافسية تلك المنتجات فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق، وهو ما ينعكس بدوره على مؤشرات الاقتصاد المصري، ويدعم جهود الدولة في توفير المزيد من فرص العمل والحياة الكريمة للمواطنين على مستوى مناطق الجمهورية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على سعي كافة أجهزة وجهات الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم دور القطاع الخاص كشريك محورى فى مختلف عمليات التنمية، من خلال العمل على تهيئة المناخ الاستثمارى فى مختلف القطاعات، والتوسع فى إقامة المناطق الحرة، بما يساهم فى قيام المستثمرين الجادين بضخ المزيد من استثماراتهم سواء من خلال إقامة مصانع جديدة، أو التوسع فى القائم منها.

ونوه إلى الاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة، كصناعات المنسوجات والغزل والنسيج والصناعات الغذائية، لما لها من دور كبير فى توفير المزيد من فرص العمل الجديدة، حيث ساهمت تلك الصناعات في تراجع معدل البطالة في مصر بنهاية عام 2021، إلى 7.4% من قوة العمل، مقابل 7.9% خلال عام 2020.

ونوه كذلك لما تتمتع به المصانع العاملة في المناطق الاستثمارية من مزايا وحوافز وضمانات، وكذا ما يتعلق بسهولة دمجها ضمن سلاسل القيمة المُضافة، وهو ما يحقق أعلى فائدة للمستثمرين والمنظومة الاقتصادية ككل. وبدأ رئيس الوزراء ومرافقوه الزيارة بتفقد مصنع شركة “بدوي جروب” للصناعات الغذائية، ومراحل الانتاج به، حيث استمع إلى شرح من بهاء الدين بدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول نشاط عمل الشركة، وتابع التجهيزات الجارية الخاصة بالتوسعات وزيادة الطاقة الإنتاجية لها، والمتضمنة إضافة خطي إنتاج مكرونة، وتأتي ضمن خطة الشركة للتوسع وزيادة حجم الصادرات من منتجاتها.

وكشف رئيس مجلس إدارة الشركة عن أن رأس المال المستثمر يصل إلى 2 مليار جنيه، فى نشاط إقامة وتشغيل مصنع ومطحن لانتاج المكرونة والدقيق، وأن المساحة الاجمالية لمصنع إنتاج المكرونة تصل إلى نحو 50 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع المكرونة نحو 14 ألف طن شهري، بالإضافة إلى 7 آلاف طن شهري من الدقيق.

وأشار إلي أن المصنع يعمل به نحو 1000 عامل من مختلف التخصصات، وتملك الشركة منافذ توزيع لمنتجاتها على مستوى الجمهورية، فضلاً عما تقوم بتصديره لعدد من الدول. وأشاد رئيس الوزراء بما يمتلكه المصنع من صوامع للقمح، يخزن بها القمح الخام اللازم لعمليات الانتاج وفقاً لاحدث التقنيات، وبسعات تخزينية كبيرة تكفي لعمليات الانتاج اللازمة للفترة المقبلة.