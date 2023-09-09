رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات



قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومرافقيه، بتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات ، في إطار جولته التفقدية اليوم للمتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات والمنطقة المحيطة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما يتضمنه مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة من مركز لخدمة السائحين، ودورات مياه فندقية، وتركيب بوابات ذكية بتذاكر إلكترونية بدلا من الورقية، وقاعات سينما، ومركز طبي، وعربات جولف، وأتوبيسات نقل كهربائية، لضمان سهولة نقل الزائرين من المصريين والسائحين، إضافة إلى وجود مركز لكبار الزوار، وهو مكان مخصص للزائرين الراغبين في تجربة فريدة من نوعها بتكلفة خاصة.

وتفقد رئيس الوزراء في غضون ذلك، البوابات الداخلية للمنطقة، حيث يوجد بها جداران يُعرض عليهما تاريخ الأهرامات وصور الملوك الثلاثة للأهرامات، وقاعات السينما، ومنطقة التسوق الجديدة، والمركز التجاري للملك خوفو.

وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، في هذا الصدد إن بدء التشغيل التجريبي لبوابات مركز الزوار على طريق الفيوم، يتكامل مع تشغيل منظومة الحافلات الكهربائية ووجود 7 محطات رئيسية للزيارة، موضحًا أنها مزودة بخدمات متكاملة للزائرين، وساحة انتظار للسيارات والحافلات.

ولفت أيضًا إلى بدء التشغيل التجريبي لأول مجموعة من منظومة الحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ووجود ساحة انتظار بمحطة مركز الزوار التي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة؛ بهدف خدمة زائري المنطقة، حيث يمكنهم مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، من خلال تلك الحافلات والسيارات، التي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية تبدأ من محطة مركز الزوار مرورًا بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكارع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة أبو الهول، لتنتهي عند محطة بانوراما 4 قبل العودة لمركز الزوار.



وأوضح أحمد عيسى وزير السياحة أن المحطات الرئيسية للزيارة في منطقة الأهرامات تضم عددًا من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi وماكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكتروني للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، في الأماكن التي حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها التي سيتم العمل على توفيرها مثل مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلي.

وتم الإشارة إلى أن أعمال التطوير بمنطقة الأهرامات، جاءت في إطار بروتوكول التعاون المُوقع بين المجلس الأعلى للآثار وشركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، لتطوير وتشغيل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة.