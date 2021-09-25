رئيس الوزراء يتفقد أعمال القطار الكهربائى الخفيف ويستقل قطار اختبارات بين هليوبوليس الجديدة وبدر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء اليوم، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائى الخفيف (LRT) (السلام – العاصمة الإدارية الجديدة – العاشر من رمضان)، بمرافقة المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المنفذة، وعدد من قيادات الهيئة القومية للأنفاق.

بدأت الجولة من محطة هليوبوليس الجديدة، حيث استقل رئيس الوزراء ومرافقوه، قطار اختبارات أعمال السكة للمشروع حتى محطة بدر؛ لتفقد جاهزية أعمال السكة بتلك المسافة، كما تعرف على الموقف التنفيذى للمحطات ومنها : العبور، والمستقبل، والشروق، ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها فى محطة بدر التبادلية، والتى سيتفرق منها قطارا LRT هما: القطار الكهربائى الخفيف المتجه جنوباً إلى العاصمة، والآخر المتجه شمالاً إلى جنيفة، وطريق الإسماعيلية، ثم العاشر من رمضان.

مدبولي: تكليفات من الرئيس بسرعة تنفيذ هذا المشروع لخدمة قاطنى المجتمعات السكنية على طول المسار

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة تنفيذ هذا المشروع، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية فى خدمة المواطنين قاطنى المجتمعات السكنية على طول المسار، ودعم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن كونه أحد أدوات التنمية الاقتصادية للدولة، مؤكداً أن الحكومة تسعى لتنفيذ هذا المشروع طبقاً للمعايير العالمية المتبعة فى هذا الشأن، وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب.

وزير النقل: المشروع شريان تنمية جديد يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائى السريع ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

وأكد المهندس كامل الوزير على أهمية المشروع، باعتباره شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة المتمثلة فى العبور، والمستقبل، والشروق، وهليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان، والعاصمة الإدارية الجديدة.

فضلاً عن تبادله لخدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور، ويتبادل أيضاً مع القطار الكهربائى السريع العين السخنة- العلمين فى المحطة المركزية، كما يتبادل مع “مونوريل” شرق النيل الذى يخدم العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة مدينة الفنون والثقافة.

وشرح وزير النقل خطوات المشروع، موضحا أن تنفيذه يتم على ثلاث مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى من محطة عدلى منصور حتى محطة مطار العاصمة بطول 65.63 كم بعدد 11 محطة سطحية، لتبدأ المرحلة الثانية من بعد محطة مطار العاصمة حتى محطة مدينة الفنون والثقافة بطول 3.18 كم وتشمل محطة واحدة علوية هى محطة الفنون والثقافة.

وتبدأ المرحلة الثالثة من محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية بطول 18.5 كم بعدد 4 محطات تشمل 3 محطات علوية وواحدة سطحية.

ولفت الوزير إلى أنه بناء على توجيه من القيادة السياسية، سيتم مد مسار المشروع لخدمة الكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان وهى المرحلة الرابعة التى تبدأ من محطة مدينة المعرفة حتى محطة مركز مدينة العاشر من رمضان بطول 16 كم، وبذلك يصبح طول المسار بالكامل 103.3 كم بعدد 19 محطة.

ثم واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، التحرك بواسطة قطار اختبارات أعمال السكة للمشروع من محطة بدر، وصولا إلى ورش القطار الكهربائى الخفيف LRT لمتابعة معدلات تنفيذها، والتى تشمل 26 مبنى، وتبلغ مساحتها 80 فدانا، وتصل نسبة تنفيذها إلى 82%.

وتفقد أحد قطارى مشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT، اللذين دشنهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى الأسبوع الأول من الشهر الحالى بميناء الإسكندرية؛ وتم الاطلاع على خطة التشغيل التجريبى للقطارات، ومخطط وصول باقى القطارات.

وأوضح المهندس كامل الوزير وزير النقل أن النسبة الإجمالية لتنفيذ أعمال الوحدات المتحركة لهذا المشروع المهم بلغت 74%، ومن المخطط توريد القطارين الثالث والرابع وجرار ديزل خاص بالورشة نهاية الشهر الجاري، على أن يتوالى وصول باقى القطارات تباعا ليتم توريد آخر قطار فى ديسمبر 2021 ، ضمن أسطول الوحدات المتحركة اللازمة للتشغيل، والذى يبلغ عددها 22 قطارا بتكلفة 227 مليون دولار والتى يتم توريدها من خلال شركة كريك/أفيك أنتل الصينية ، حيث يتكون القطار من 6 عربات وتبلغ السرعة التصميمية 120كم /الساعة.

وأشار وزير النقل، إلى أنه تم التأكيد على تحالف “أفيك/كريك” الصيني، المقاول الرئيسى للمشروع، ضرورة سرعة استكمال توريد وتركيب جميع الأنظمة واختبارها واعتمادها من الهيئة القومية للأنفاق، وكذلك تنفيذ كافة الأعمال على التوازي؛ ولفت إلى أنه قد أوشك تنفيذ الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمحطات وعلى طول المسار على الانتهاء، ويجرى تنفيذ أعمال السكة على طول المسار وبالورشة.

وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذى لكبارى المشروع وتشمل كبارى المسار، وكبارى السيارات، وكذا أعمال الأسوار والورشة؛ موضحا أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمرحلتين (الأولى والثانية) بلغت 92٪، وتم الانتهاء من تنفيذ جميع كبارى السيارات بالمشروع وعددها 4 كباري.

وتم تشغيلها أمام حركة السيارات وهي: الهايكستب، والمستقبل1، والمستقبل 2، والشروق، بالإضافة إلى 7 كبارى لمسار القطار الكهربائي، وهي: “الإسماعيلية ، وجنيفة، والروبيكي1و 2، والسويس، والعاصمة 1، والعاصمة ٢، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية لها 97.5 ٪ .

ولفت إلى أن المشروع يشتمل أيضاً على 3 أنفاق تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة ١٠٠% ، وهى : نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقان لمسار القطار وهما: هليوبوليس الجديدة وبدر، كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع 50٪؛ حيث يجرى تركيب أعمدة الكاتنرى التى تغذى القطار بالكهرباء، ومد الكابلات الخاصة بالقوى الكهربائية والإشارات والاتصالات، كما يجرى تنفيذ أعمال السكة بنسبة 70%.

وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل أنه سيتم استغلال المحطات تجارياً لزيادة العائد الاقتصادى للمشروع، وأن هناك توجيهات من القيادة السياسية بإنشاء مناطق انتظار بجانب كافة محطات القطار الكهربائى الخفيف LRT؛ تسهيلا على المواطنين.

وتم الاشارة الى أنه تم التعاقد مع الشركة الفرنسية ” RATP DEV ” لإدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائى LRT أثناء فترة تنفيذ وتشطيب المحطات؛ من أجل تلبية أية مطالب للشركة أثناء التنفيذ، ولكى تكون الشركة جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء، وتقوم الشركة حالياً بالتعاقد مع طاقم العمل؛ تمهيداً لبدء التشغيل.