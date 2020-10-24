رئيس الوزراء يتفقد آخر تجهيزات الصالة المغطاة بـ«6 أكتوبر» استعدادًا لمونديال اليد

وأكد وزير الرياضة أن تلك الصالة المغطاة واحدة من أفضل الصالات في الشرق الأوسط

تفقد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعمال التشطيبات النهائية، في الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، التي ستكون ضمن الملاعب التي سوف تستضيف فعاليات بطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢١، وهي تضم مقر الاتحاد المصري لكرة اليد، والأكاديمية الأفريقية لكرة اليد.

رافق رئيس الوزراء في جولته أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

واستمع رئيس الوزراء خلال جولته إلى شرح كامل لما تم إنجازه من الأعمال الجارية حاليا، وتم الإشارة إلى أن معدل التنفيذ بلغ 95%، ووجه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة.

رئيس الوزراء : مصر حاليا تعيش طفرة رياضية كبرى

وأضاف رئيس الوزراء قائلا أن مصر حاليا تعيش طفرة رياضية كبرى سواء على صعيد الإنجازات والأرقام والبطولات، أو على صعيد الإنشاءات الرياضية، مؤكدا على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن صالة الألعاب الرياضية المغطاة تتسع إلى عدد 4500 ألف متفرج وسوف تكون إضافة للبنية التحتية الرياضية.

وأكد وزير الرياضة أن تلك الصالة المغطاة واحدة من أفضل الصالات في الشرق الأوسط والتي نشأت وفقا للضوابط والمعايير التي حددها الاتحاد الدولي للعبة.