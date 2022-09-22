رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة سير الأعمال في مبادرة حياة كريمة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير وتنمية الريف المصري.

وأكد مدبولي أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار هذه المبادرة الرئاسية الضخمة التي تخدم نحو 60 مليون مواطن من أهالينا في الريف المصري>

وتخدم المبادرة القطاع الأكبر من المصريين، وتسهم في تغيير شكل الحياة بالنسبة لهم، وهو ما يتطلب تكثيف الجهد المبذول، وزيادة أعداد العمالة والمعدات اللازمة، إضافة إلى ضغط الجداول الزمنية؛ سعيا للانتهاء من جميع المشروعات ودخولها الخدمة.