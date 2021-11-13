سيـــاســة

رئيس الوزراء يتجول في شوارع قرية عامر بالسويس ويجري حوارا مع الأهالي (صور)

وترجّل رئيس الوزراء في شوارع القرية، للوقوف على حجم الأعمال التي يتم تنفيذها لتطوير القرية بأكملها، وأجرى حوارًا مع أهالي القرية حول أعمال التطوير التي يتم تنفيذها،
صفية حمدي 7:51 م, السبت, 13 نوفمبر 21 7:51 م, السبت, 13 نوفمبر 21

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خلال زيارته لمحافظة السويس، تفقّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعمال تطوير ورفع كفاءة قرية عامر بحي الجناين، وخلال جولته في أرجاء القرية، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، حول مشروعات تطوير القرية، حيث أشار المحافظ إلى أن قرية عامر تمثل اعتماد أول حيز عمراني لقرية بالمحافظة، مع بدء اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى خارج الحيز العمراني بالقطاع الريفي.

وترجّل رئيس الوزراء في شوارع القرية، للوقوف على حجم الأعمال التي يتم تنفيذها لتطوير القرية بأكملها، وأجرى حوارًا مع أهالي القرية حول أعمال التطوير التي يتم تنفيذها، متسائلًا عن مستوى رضائهم عنها، حيث أعرب الأهالي عن رضاهم عن أعمال التطوير الجارية، مرحّبين بحرص الحكومة على متابعة المشروعات بقريتهم على أرض الواقع.

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وتحدّث رئيس الوزراء مع مجموعة من شباب القرية، واستفسر منهم عن مقترحاتهم وطلباتهم، بخلاف تقديم الخدمات الأساسية، وأعرب الشباب عن رضاهم عن أعمال التطوير والخدمات المقدمة، خاصة الملاعب التي تم إنشاؤها، والتي تعمل على استغلال طاقاتهم وتنمية مواهبهم.

وأشار الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إلى بدء تنفيذ خطة التطوير لجميع شبكات المرافق بالقرية، وتشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والاتصالات، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف والانترلوك، والإنارة والتجميل.

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ونوه بالانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي، وجارٍ استكمال باقي المرافق، كما سيتم تحويل جميع خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية، لافتًا إلى أن معدل تنفيذ مشروع تطوير القرية يصل إلى 90%.

وأشار مسئولو الشعبة الهندسية بالجيش الثالث، الذين يتولون الإشراف على التنفيذ، إلى أن أعمال تطوير قرية عامر تأتي في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدَّمة في مختلف القطاعات لأهالي المحافظة، وأشاروا إلى أنه تم اعتبار قرية عامر نموذجًا للتطوير سيتم تعميمه على القرى الأخرى بالمحافظة.

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وأضافوا أنه تم تسلم موقع المشروع، خلال سبتمبر الماضي، وتم تجهيز اللوحات التصميمية اللازمة للعمل بالمشروع، وتم على الفور بدء تنفيذ الأعمال، حيث تم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالقرية،

وشملت مد خطوط صرف صحي بطول يصل إلى أكثر من 10.5 كم بأقطار مختلفة من 16 بوصة، إلى الوصلات المنزلية بقطر 6 بوصة، كما تم تنفيذ أكثر من 700 غرفة تفتيش وأكثر من 300 مطبق دائري على أعماق مختلفة.

وتم التنويه بأنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بمختلف مناطق القرية، بجانب رصف وإنارة الطرق الداخلية بها.  

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بقلم صفية حمدي

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