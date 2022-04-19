عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة موقف توافر السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإيهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزى، ومحمد عامر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اللقاء، يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة الموقف الخاص بتوافر السلع المختلفة فى الأسواق على مستوى الجمهورية، بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين منها.

مع التأكد من وجود مخزون لتلك السلع الاستراتيجية، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، بكميات تكفى استهلاك مدد آمنة، وذلك فى ظل ما نشهده من تطورات وتداعيات للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، على الاستمرار فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزى ، لإتاحة التمويل اللازم لتوفير السلع وتأمين مخزون استراتيجي منها، بكميات تكفي احتياجات المواطنين لمدد لا تقل عن متوسط ٦ أشهر.

ونوه كذلك إلى جهود التوسع فى إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة الدولة والقطاع الخاص، لإتاحة السلع للمواطنين على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود توفير مختلف مستلزمات الانتاج، وما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة وجهات الدولة فى هذا الصدد، بما يضمن إتاحة تلك المستلزمات، لا سيما ما يتعلق منها بالقطاع الصناعى، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، ومواكبة لخطط الدولة الخاصة بزيادة الإنتاج.