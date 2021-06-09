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رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأراضى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى

وأكد رئيس الوزراء البدء فى تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي
صفية حمدي 4:35 م, الأربعاء, 9 يونيو 21 4:35 م, الأربعاء, 9 يونيو 21

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عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

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وأكد رئيس الوزراء البدء فى تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى على مستوى الجمهورية، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، موضحاً أن هذا المشروع يتضمن بناء نحو 500 ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

ولفت إلى أن اجتماع اليوم يأتى لمتابعة موقف توافر قطع الأراضى المقرر إقامة هذه الوحدات عليها، حيث يقع بعض تلك الأراضى تحت ولاية عدد من الجهات.

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وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على آليات الحصول على الأراضى التابعة لعدد من الجهات، للاستفادة منها فى هذا تنفيذ المشروع القومى الهام لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما سيسهم فى تحقيق نقلة نوعية بالتوازى مع ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية.

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بقلم صفية حمدي

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