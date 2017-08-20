رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مدينة زويل للعلوم

- إسماعيل: تطوير التعليم والبحث العلمي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة المال - خاصترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس

– إسماعيل: تطوير التعليم والبحث العلمي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة

المال – خاص

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وذلك بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس صندوق تحيا مصر، والرئيس التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

واستعرض تقريرا تضمن نتائج تنفيذ مراحل المشروع المختلفة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ 98% من المرحلة الأولى والتي تشمل إنشاء معهد علوم النانو ومعهد للعلوم الطبية، فضلاً عن إنشاء عدد من المباني الخدمية، وذلك بالإضافة إلى ما تم إنجازه في المرحلة الثانية التي بدأ تنفيذها بالفعل.

ومن جانبه، شدد رئيس الوزراء على أن تطوير قطاع التعليم والبحث العلمي يأتي في مقدمة أولويات الحكومة لما له من دور محورى في تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر2030 “.