رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات في محافظة الإسماعيلية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسماعيلية، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظة الإسماعيلية.

وفي مستهل الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء أهمية العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات الجاري إقامتها على أرض المحافظة بمختلف القطاعات، في إطار العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقدم محافظ الإسماعيلية عرضاَ حول موقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتستهدف 4 قري بمركز ومدينة القنطرة شرق، بحجم مشروعات يصل إلى 136 مشروعا، بقيمة إجمالية تقدر 1.056 مليار جنيه.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من نحو 107 مشروعات، وجار استكمال تنفيذ باقي المشروعات، منوها في هذا الصدد إلى أن المحافظة حققت المركز الثاني على مستوى محافظات الجمهورية، وسجلت نسب تنفيذ للمشروعات أعلي من المستهدف خلال الفترات المحددة.

وسرد اللواء شريف فهمي بشارة موقف المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها بقطاعات التعليم، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، ومياه الشرب والصرف الصحي، والري، والطرق، والإسعاف، إلى جانب موقف المجمعات الحكومية والزراعية، وغير ذلك من المشروعات التي يتم من خلالها إقامة ورفع كفاءة المنشآت الخاصة بتلك القطاعات، لتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة من خلالها.

وتطرق اللواء شريف فهمي بشارة إلى موقف الخطة الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام المالي 2022/2023، وأشار إلى أنه تم تنفيذ ما تضمنته من مشروعات في القطاعات بنسبة 100%.

واستعرض المحافظ المشروعات القومية والتنموية التي يتم تنفيذها بعدد من القطاعات، منها قطاع الطرق والنقل، الذي شهد تنفيذ العديد من الأعمال والمشروعات لربط التجمعات السكنية بمحاور المشروع القومي للطرق، وربط القري والتوابع بعواصم المراكز وربط الجميع بعاصمة المحافظة.

إلى جانب تطوير المحاور المرورية الرئيسية، واستحداث محاور مرورية جديدة، وتطوير الطرق الخاصة بالمناطق ذات البعد الاستثماري.

وعرض المحافظ موقف المشروعات القومية المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير المناطق العشوائية، وكذا ما يتعلق بتطوير الأسواق والورش الحرفية.

وتناول المحافظ عمليات التطوير الجارية في المنطقة الحرة بالمحافظة، وما شهدته على مدار السنوات القليلة الماضية من نمو في حجم المشروعات المقامة بها، كما تطرق لموقف الأنشطة المتنوعة المتواجدة داخل المناطق الصناعية على أرض المحافظة.