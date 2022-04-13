عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الهيئة.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور إلى جعل الحركة المرورية أكثر سهولة ويسرا، والتخفيف من الكثافات المرورية عليها.

فضلاً عن دور المحاور فى الربط بين العديد من المناطق، بما يخدم قاطنيها، والأنشطة الاقتصادية والتجارية القائمة والمقترح اقامتها بتلك المناطق، وتحقيق التنمية المستهدفة.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم استعراض المخططات والموقف التنفيذى الخاص بتطوير منطقة غرب الجيزة، وما تتضمنه من إنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة عدد من المحاور المرورية والطرق.

وتشمل محور 26 يوليو، والمحور الموازى لمحور 26 يوليو “الطريق الأبيض” بطول 9.2كم، والوصلة الفرعية بينهما بطول 5 كم، وكذلك إقامة طريق الكابلات للربط بين الطريق الدائري بروض الفرج والقرية الذكية بطول 8 كم.

ولفت السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى جهود تطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ، وجهود تطوير المداخل والطرق والمحاور بالمدينة، في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27) في نوفمبر المقبل.