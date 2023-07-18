رئيس الوزراء يتابع موقف تشغيل نظم المعلومات والاتصالات بالمقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، اجتماعاً، لمتابعة الموقف الخاص بتشغيل نظم المعلومات والاتصالات، بالمقرات الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعميد مهندس محمد جمال، بإدارة النظم بالقوات المسلحة.

وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، والدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، ومسئولو عدد من الوزارات والجهات المعنية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن اللقاء يستهدف متابعة منظومة العمل بالجهات الحكومية المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، وما تتضمنه من برامج وتطبيقات، في ضوء ما أسفرت عنه التجارب مع الانتقال الفعلي وعمل الموظفين بالحي الحكومي.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف رقمنة الوثائق الحكومية، وما تم توفيره من خوادم لاستكمال أعمال الرقمنة، وموقف توفير أجهزة الحواسب الصفرية، وخطوط الربط، وتفعيل التوقيع الالكتروني، وما تم من تكامل بين منظومتى الأرشيف الالكتروني والتراسل.

وتم عرض الموقف التنفيذي لميكنة وانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول موقف أعمال البنية التحتية التكنولوجية لمقرات الجهات في الحي الحكومي، وما تم تركيبه من أجهزة الشبكات بمركز الاتصالات الرئيسي وبغرف التجميع داخل المباني، وما تم بخصوص تسليم أجهزة Wi Fi بإجمالي نحو 22 ألف محطة لاسلكية، وتفعيل خدمة الإنترنت للجهات من خلال الشركات مقدمي الخدمة.

وأضاف سعد أنه تم الإشارة إلى تشغيل 16 ألف جهاز تليفون شبكي و 437 شاشة بث تليفزيوني رقمي، مع تركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بالصوتيات والمرئيات في 1227 قاعة اجتماعات وغرف أزمات حتى الآن، وتم تركيب بوابات التحكم في 91 مدخلاً والانتهاء من تسجيل البصمات الخاصة بعدد كبير من الموظفين لتفعيل إجراءات حضور وانصراف الموظفين.

وتم تسليم نحو 35.6 ألف جهاز حاسب صفري ضمن تجهيزات بيئة العمل الحكومية المؤمنة، وتم تشغيلها والعمل على التطبيقات التشاركية والتخصصية من خلال مركز البيانات الموحد للدولة.

وأضاف أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لاستضافة التطبيقات التشاركية والتخصصية داخل مركز البيانات الرئيسية للدولة، مشيراً إلى أنه تم إدخال البيانات الأساسية للموظفين المُنتقلين، وتجهيز بيئة العمل لاستضافة التطبيقات التخصصية لجميع الجهات المُنتقلة وجهاتها التابعة.

وتم الانتهاء من التطبيقات التشاركية للجهات الحكومية، وتشمل الأرشيف الالكتروني والمراسلات، وإدارة الوثائق والمحتوى، ومتابعة المشروعات القومية، وإدارة الموارد البشرية، ومنظومة التعاقدات الحكومية، وتم الانتهاء من استضافة 455 تطبيقاً تخصصياً، وتنفيذ دورات تدريبية على التطبيقات التشاركية لعناصر وحدات التحول الرقمي والعناصر المتخصصة بالجهات بعدد 4400 موظف حتى الآن.

وتم الإشارة إلى الموقف الخاص بالتشغيل والدعم الفني للجهات الحكومية المنتقلة إلى الحي الحكومي، حيث يتم استقبال كافة البلاغات الخاصة بالأعطال والمطالب الإضافية، عبر قنوات مخصصة لذلك، في ضوء ما تسفر عنه تجربة العمل الفعلي بالمقار المنتقلة، ويتم التعامل معها على الفور، لتذليل أي تحديات وتهيئة بيئة العمل بالشكل المطلوب.