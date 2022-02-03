لايف

رئيس الوزراء يتابع موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة
المال - خاص 7:16 م, الخميس, 3 فبراير 22 7:16 م, الخميس, 3 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛  لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز.

 وخلال اللقاء، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن برامج تستهدف صقل مهاراتهم الوظيفية والتخصصية، وتأهيلهم لاستخدام التطبيقات الحديثة التي سيتم استخدامها فى العمل الحكومي.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف، خضعوا لبرامج تدريبية تضمنت “الجدارات الوظيفية” والتي شملت مهارات التواصل الفاعل، وبناء التفكير واتخاذ القرار، وادارة الوقت، والتفكير النقدي، والأخلاقيات والقيم، وروح الفريق، إلى جانب التدريب على “البرامج التخصصية”، ومن بينها الشئون المالية والإدارية، والإتصال السياسي، وخدمة المواطنين، والادارات القانونية، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على “التطبيقات التشاركية” تمهيداً للتعامل معها عند الانتقال للعمل بالعاصمة.

اقرأ أيضا  «التنظيم والإدارة» : 15 فبراير فتح باب التقديم لوظائف الأوقاف الجديدة

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ موقف استطلاع آراء الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما يتعلق بالحوافز الخاصة بهم، لافتاً إلى أنه تم استطلاع رأي 31 ألف موظف من المنتقلين، وتراوحت رغباتهم بين 66% لصالح الحصول على وحدة سكنية في مدينة بدر أو داخل العاصمة، و 34% لصالح الحصول على بدل انتقال.

اقرأ أيضا  بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة.. سحب 6872 رخصة سيارة ودراجة نارية

كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء، موقف المسابقات التي ينظمها الجهاز حالياً لتعيين عدد من المهندسين في وزارة الري، وكذا الأئمة في وزارة الأوقاف، ضمن جهود الدولة لتوفير الكوادر اللازمة لأداء العمل الحكومي بكفاءة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

وزيرة التضامن تتفقد عددا من منازل قرية المنصورية بعد إعادة إعمارها في أسوان

محمود محسن 6:24 م, الخميس, 3 فبراير 22

ضبط سماسرة إنهاء الأوراق الحكومية في مصر الجديدة

أماني عوض 6:03 م, الخميس, 3 فبراير 22

«بصمة أو وجه».. خطوات استخراج الأوراق الثبوتية بـ«الهوية البيومترية» (صور)

أماني عوض 5:56 م, الخميس, 3 فبراير 22

وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر المصري بإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان

محمود محسن 5:46 م, الخميس, 3 فبراير 22

حالة الطقس غدا الجمعة.. انخفاض في الحرارة وأمطار رعدية

دعاء محمود 5:13 م, الخميس, 3 فبراير 22

غزيرة ورعدية.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

دعاء محمود 5:13 م, الخميس, 3 فبراير 22