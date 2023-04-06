رئيس الوزراء يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية في جنوب سيناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا، اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس سامي أبو وردة، رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، والدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والمهندس سيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء بمختلف المجالات.

وأشار إلى أنها تشمل مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للمحافظة تنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات رصف الطرق وتطوير الشوارع والنظافة وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.

وأضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مشروع الأتوبيسات الكهربائية، في إطار الاستعدادات لتشغيل خدمات النقل الذكي، بالإضافة لمناقشة أعمال تنسيق المواقع والاضاءة للميادين، ومستجدات المنظومة الأمنية الموحدة بالمحافظة، فضلا عن منظومة الرصد المرئي على مستوى جميع مدن المحافظة.

إلى جانب منظومة تأمين مدينة شرم الشيخ المتكاملة، ومنظومة تأمين خطوط سير الحافلات السياحية، وتأمين مدينة سانت كاترين ضمن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، وغيرها من مدن المحافظة.