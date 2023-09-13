رئيس الوزراء يتابع موقف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستعدادات بدء المرحلة الثانية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستعدادات بدء المرحلة الثانية، بحضور المهندس أحمد عبدالعظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة، المكتب الاستشارى المسئول عن متابعة المشروع، وعدد من مسئولي المكتب.

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التي تُوليها الحكومة بمختلف أجهزتها للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مؤكدًا في هذا الصدد ما تستهدفه هذه المبادرة من إحداث نقلة نوعية لملايين الأسر والأفراد من سكان القرى والمناطق الريفية المستهدفة.

واطلع رئيس الوزراء في الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة وتشمل 1477 قرية في 20 محافظة بأنحاء الجمهورية، والإجراءات المتبعة من قبل المكتب الاستشاري للمضى قدما في سير العمل، بما يضمن تنفيذ تلك المشروعات، وكذلك موقف استلام المشروعات وأعمال المرافق التي تم الانتهاء منها بالفعل، وأيضًا أعداد القرى المتوقع الانتهاء من المشروعات فيها.

وتم أيضًا استعراض الاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي من المقرر أن تستكمل جهود التنمية لعدد آخر من القرى والمراكز المستهدفة، لتحسين جودة الحياة لأهالينا سكان تلك القرى، وما سوف تتضمنه تلك المشروعات من تنمية شاملة للتجمعات الريفية، من خلال إتاحة العديد من الخدمات الأساسية في القطاعات المختلفة.