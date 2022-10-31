رئيس الوزراء يتابع موقف الانتقال الحكومي الدائم للعاصمة الإدارية وشراكة القطاع الخاص بمشروعاتها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ لمتابعة جهود الانتقال الحكومي إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة؛ مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، ومراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومي إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحي الحكومي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء استعرض عددا من الموضوعات والملفات، من بينها جهود التنسيق الذى يتم من جانب الحكومة والشركة بشأن انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى مقار وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعمل بالحي الحكومي بصفة دائمة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس خالد عباس إلى أن هناك اجتماعات يتم عقدها أسبوعيا مع الجهات المعنية؛ للتنسيق في هذا الشأن وتوفير الخدمات المختلفة بالحي الحكومي.

وأضاف المتحدث الرسميّ، أن اللقاء شهد أيضًا التنويه إلى جهود التنسيق بين الشركة والمسئولين بوزارة الداخلية لتحديد الطرق والمحاور التي تمكن الموظفين من الوصول إلى مقار أعمالهم بالحي الحكومي، بعيدا عن أعمال الإنشاءات المختلفة، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهدف الانتهاء من رصف الطرق الرئيسية، إضافة إلى أعمال تنسيق الموقع.

وقال “سعد” إن المهندس خالد عباس، عرض خلال اللقاء، موقف الـ 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، سواء من حيث الأراضي التي تم تخصيصها، أو موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وتناول في ضوء ذلك الجهود المبذولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات.