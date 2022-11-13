رئيس الوزراء يتابع موقف احتياطيات السلع ويوجه باستمرار إتاحة الأرز بالمجمعات

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة موقف الأرصدة والاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية في السوق، والاطمئنان على توافرها للمواطنين.

أشار رئيس الوزراء إلى أن المقابلة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف أرصدة السلع الأساسية والتأكيد على ضرورة توافر مخزون استراتيجي آمن في ظل التحديات العالمية الراهنة.

وأكد وزير التموين أنه يوجد احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية، مؤكدًا حرص الدولة على السعي لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين في الأسواق المحلية.

وقال إن الاحتياطيات من القمح تبلغ 5 أشهر، والسكر التمويني 4.5 شهر، علما بأن موسم توريد قصب السكر وبنجر السكر سيبدأ من يناير- فبراير 2023، والزيت 4.8 شهر، والدواجن المجمدة 4.8 شهر، واللحوم الحية 12.6 شهر، والمكرونة 5.8 شهر، والأرز 5.5 شهر، علما بأن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة “الأرز”.

وفيما يتعلق بمدى كفاية سلعة “الأرز” في الأسواق، أكد وزير التموين توافر الأرز الأبيض بالأسواق بمختلف أنواعه مع انتظام ضخ كميات وفيرة من هذه الأنواع يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية بجميع محافظات الجمهورية، وشدد على شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع الممارسات الاحتكارية أو أي تلاعب بالأسعار.

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء باستمرار إتاحة “الأرز” أمام المواطنين، بالمجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التموينيةـ وجميع نقاط البيع بالمحافظات على مستوى الجمهورية.