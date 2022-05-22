رئيس الوزراء يتابع ملف تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والإمارات والأردن

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الخطوات المتخذة في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة، بين مصر، والإمارات، والأردن.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد عرض تقرير حول نتائج اجتماعات ممثلي حكومات مصر، والإمارات، والأردن، في إطار التعاون الصناعي المشترك.

وتضمن التقرير عددا من المشروعات المقترحة بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتقييمها، من منطلق الحرص على إقامة مشروعات مشتركة تخلق قيمة مضافة لاقتصادات البلدان الثلاثة، وتساهم في رفع مؤشرات التنافسية ومعدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن تعميق الصناعة الوطنية في تلك البلدان.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن هناك إطاراً من التنسيق الفاعل يتم بين مصر والإمارات والأردن، لبحث ومناقشة كافة الجوانب المرتبطة بتحقيق التعاون المشترك فيما بينها في القطاع الصناعي، وفق رؤية تستهدف الاستفادة من المزايا التنافسية لدى كل دولة، لتحقيق هدف التكامل، على النحو الذي يحقق متطلبات كل دولة من الدول الثلاث وتلبية احتياجاتها.

حضر الاجتماع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وحاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي.