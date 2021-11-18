رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة العامة لمنطقة قناة السويس الاقتصادية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم؛ بالمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة.

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اللقاء بالتأكيد على دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى خلق مجتمع متكامل يرتكز على قطاعات الصناعة، والنقل البحري والخدمات اللوجيستية، بما يدعم دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، وصولاً لأن تكون منصة للتصدير للأسواق العالمية، خاصة إلى قارة أفريقيا.

وأكد رئيس الوزراء أهمية متابعة الخطوات التفاوضية لإقامة منطقة صناعات روسية، وأخرى بولندية فى المنطقة الاقتصادية، إلى جانب استمرار التفاوض مع بعض المصانع الهندية العاملة فى مجال الدواء، وذلك لإقامة مصانع لها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار المهندس يحيى زكى إلى أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس”2020-2025″، تستهدف جذب استثمارات جديدة فى قطاعات صناعية وبحرية، والعمل على توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقاً للمعايير الدولية.

إلى جانب تعظيم دور المنطقة كمركز لوجيستى عالمى ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية، والعمل على تطوير نظام العمل بالموانئ لجذب الاستثمارات والخطوط الملاحية العالمية.

وتطرق المهندس يحيى زكى إلى الركائز لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأوضح أنها تتضمن ما يتعلق بالإطار التنظيمي والقانوني، وما يتعلق بالمنظومة المالية، والخدمات المتكاملة، إلى جانب الأمور الخاصة بجاهزية النظام المتكامل للصناعة.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالمنطقة، قامت الهيئة بإعداد الدراسات السوقية والمالية للصناعات ذات الأولوية، بغرض إحلال الواردات وتوطين الصناعات والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل من خلال التجمعات الصناعية المتكاملة، ومن ثم تهيئة البنية التحتية والمناخ التشريعى والتنظيمي.

وذلك بهدف جذب المستثمر الرئيسي فى كل قطاع تحقيقاً لعمل الصناعات التكاملية والمغذية للقطاعات المستهدفة، ومنها قطاعات الخدمات البحرية وتموين السفن، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، والتصنيع الزراعى، واللوحات الشمسية، والمنسوجات، والمادة الفعالة للمنتجات الدوائية، وقطع غيار السيارات”البطاريات الكهربائية”، وإطارات السيارات، ومراكز البيانات.

وأضاف المهندس يحيى زكي أنه تحقيقاً لإستراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإنه يتم العمل بمنظومة المناطق المتكاملة، بما يسهم في تكامل مخططات الاستثمار والتشغيل فى الموانئ مع متطلبات واحتياجات الأنشطة الصناعية واللوجيستية، وتوفير الإجراءات والآليات، ودرجة المرونة المطلوبة في اتخاذ القرار.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عدداً من المشروعات الصناعية التى وافقت الهيئة على تنفيذها، بهدف توطينها، وشملت هذه المشروعات مجالات صناعة الصلب، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إلى جانب الصناعات الخاصة بمجال البتروكيماويات، وصناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية، فضلاً عن الصناعات المتعلقة بمجال تطوير الموانئ والبنية التحتية.

وتناول عددا من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية الجاري تنفيذها في عدد من المناطق، تتعلق بالطرق والمرافق، والأرصفة البحرية والساحات، وغير ذلك من المشروعات.