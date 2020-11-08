رئيس الوزراء يتابع مقترح الاشتراطات البنائية العامة التي ستطبق بالمحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

كما حضر أيضا محافظا الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سوف يتم تطبيقها فى جميع المحافظات، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، وذلك إضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التى سوف يتم تطبيقها بالتوازي فى محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، وهى المحافظات التى تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من خلال كليات الهندسة والتخطيط العمرانى في تلك المحافظات.

وتم التنويه إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني ، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.