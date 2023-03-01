رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى نتائج زيارته 6 دول من حوض النيل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً اليوم مع الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، لبحث نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ما توليه مصر من اهتمام بالغ بمساعدة أشقائها فى دول حوض النيل، وتوفير كل ما يمكن من مساعدات فنية مختلفة، لتعزيز التعاون مع هذه الدول، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإيلاء الاهتمام بتلبية احتياجات الدول الشقيقة والصديقة من المساعدات الفنية والخبرات المختلفة، لتمكين تلك الدول من حسن إدارة مواردها المائية ومعالجة أي مشكلات قد تواجهها فى هذا المجال.

وعرض وزير الموارد المائية والرى، نتائج الزيارات التى قام بها الأيام الماضية، إلى ست من دول حوض النيل، هى السودان، وجنوب السودان، وكينيا، وبوروندي، وتنزانيا، والكونغو الديموقراطية.

وأوضح أنه حرص خلال الزيارة على التعرف على احتياجات هذه الدول الصديقة من المساعدات الفنية بمجال إدارة الموارد المائية، وما يمكن أن تساهم به مصر من مساعدات لهذه الدول.

واستعرض الوزير نتائج المباحثات التى أجراها مع الوزراء والمسئولين الحكوميين، وعدد من البرلمانيين، في الدول التى زارها، مضيفاً أن هناك تحضيرات لزيارة دول أخرى من حوض النيل الفترة المقبلة، كما سيتم تفعيل عدد من أطر التعاون المختلفة مع مصر.