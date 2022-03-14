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رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإسكان الموقف التنفيذى لوحدات «سكن لكل المصريين»

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف وحدات منخفضى الدخل، التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، فى المدن الجديدة
صفية حمدي 10:17 ص, الأثنين, 14 مارس 22 10:17 ص, الأثنين, 14 مارس 22

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً، مساء أمس؛ مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ووحدات الإسكان المتوسط، بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف وحدات منخفضى الدخل، التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، فى المدن الجديدة.

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وقال إن الوزارة تنفذ عدداً ضخماً من الوحدات ضمن المبادرة فى مختلف تلك المدن، وهناك وحدات يتم تسليمها تباعاً للمستحقين، منوهاً إلى أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تنفيذ الوحدات بصورة دورية، والالتزام بالانتهاء من تنفيذ المبانى الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية فى الوقت نفسه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف حجز وحدات الإسكان المتوسط التى طرحتها الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات “سكن مصر ودار مصر وجنة”.

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وتم الإشارة إلى الإقبال الكبير الذى شهده الحجز، وكذا زيادة الوحدات التى طرحتها الوزارة للراغبين فى الحجز، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على أهمية مشروعات الإسكان التى تنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل فى الحصول على الوحدات السكنية، وكذا أهمية ما تحدثه هذه المشروعات من انتعاشة اقتصادية، وتوفير لفرص العمل.

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وشدد على ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات، وكذا جودة التنفيذ.

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بقلم صفية حمدي

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