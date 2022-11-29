رئيس الوزراء يتابع مع وزيري البترول والمالية إجراءات توفير التمويل لاستيراد المنتجات البترولية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لمتابعة اجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية.

وفي مستهل الاجتماع ، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق القائم بين وزارتي البترول والمالية، من أجل العمل على توفير التمويل اللازم للمنتجات البترولية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية ـ الأوكرانية.

واستعرض وزير البترول جهود الوزارة في هذا الصدد، وقال إنه يتم العمل وفق منظومة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، لتقليل فاتورة الاستيراد.

بالإضافة إلى الإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية، والتوسع فى تطبيق منظومة التحول الرقمي، للقياس والتحكم فى منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي يواجهها هذا القطاع في ظل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والجهود المبذولة من قطاع البترول لمواجهتها.