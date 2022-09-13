رئيس الوزراء يتابع مع هيئة الشراء الموحد ملفات توفير احتياجات الأدوية والمستلزمات الطبية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء أمس، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة.

تناول رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، من بينها مقترح التنفيذ المرحليّ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وموقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وكذلك المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وموقف توافر الأطراف الصناعية، وتوطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية.

وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد أيضا عرضا ملخصا حول مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الأفريقية، ورؤية الهيئة حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي (Africa Health Excon 2023) ، وغيرها من ملفات العمل.

واستهل اللواء طبيب بهاء زيدان اللقاء، بالحديث عن التنفيذ المرحليّ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وقال أن أهمية ذلك المشروع تكمن في أنه يعتبر أحد المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة؛ للنهوض بقطاع الرعاية الصحية، كأحد القطاعات الحيوية بالدولة، سعيا لزيادة قدرات التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، ومواكبة النمو السكاني المضطرد، كما يأتي في ضوء تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأوضح رئيس الهيئة أن المشروع يشمل إنشاء عدد من المخازن الاستراتيجية بطاقة استيعابية تصل إلى 190 ألف (باليت) في المراحل الأولى للإنشاء قابلة للتوسع إلى 340 ألف (باليت) في المراحل التالية لتنفيذ المشروع، موزعة جغرافيا على مواقع استراتيجية مؤمنة.

وأكد اللواء بهاء زيدان في السياق نفسه، أن المشروع يساهم مرحليا في سد الفجوة في الطاقات الاستيعابية للمخازن الحالية بمختلف الجهات الحكومية، وشرح مراحل تنفيذ المشروع، والمخطط الزمني للتنفيذ، والتكلفة المقترحة لذلك.

كما تناول رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال اللقاء أيضا، موقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان، وأشار في هذا الإطار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛ من أجل توفير الأدوية وكافة المستلزمات الطبية المطلوبة كسلعة استراتيجية للجانب السوداني.

وسلط رئيس هيئة الشراء الموحد الضوء على الموقف الحالي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أشار خلاله إلى أنه جار عقد اتفاقيات مع شركات المستلزمات المشاركة بالمشروع لتوريد نسبة 100% من إنتاجها للمحافظات النائية، إضافة إلى توريد جزء كبير من إنتاجها أيضا للمحافظات غير النائية.

وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية التي اتخذت لتوفير الأطراف الصناعية، قال اللواء طبيب بهاء زيدان أنه جرى اتفاق مبدئيّ على الشراكة مع عدد من الشركات التي توافقت مع الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة واللجنة الفنية المشتركة من جهات الاختصاص ذات الصلة بالشأن.

وفيما يخص ملف توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذي تحرص القيادة السياسية على متابعته دوما، أوضح رئيس هيئة الشراء الموحد الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن مع عدد من الجهات، ومن بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

حيث تم التوافق مع هيئة الاستثمار على بدء دراسة إمكانية إنشاء مصانع أجهزة ومستلزمات طبية للشركات الأم في المنطقة الحرة بمصر، من خلال ممثلي تلك الشركات، وبمتابعة من هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات العالمية المتميزة لتحقيق التكامل في الصناعة الطبية، وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف تطوير مجال الرعاية الصحية في الدولة.

وانتقل رئيس هيئة الشراء الموحد للحديث عن مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الأفريقية، وأشار إلى أنه تم مخاطبة مختلف الجهات وأجهزة الدولة ذات الصلة؛ لبدء تنفيذ المبادرة في دولتين من دول القارة الأفريقية بشكل مرحليّ، بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، حيث استقر الأمر على بدء التنفيذ في دولتي بوروندي، وجنوب السودان، وجار العمل لاستكمال الإجراءات حيال ذلك.

وفي نهاية اللقاء، عرض اللواء طبيب بهاء زيدان رؤية هيئة الشراء الموحد حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي (Africa Health Excon 2023)، والتي تتحدد في التكامل مع الأشقاء في دول القارة الأفريقية؛ من أجل تلبية الاحتياجات في المجال الطبي، وضمان وصول المنتجات الطبية اللازمة إلى هذه الدول، بالإضافة إلى نقطة أخرى أكثر أهمية تتمثل في فتح أسواق جديدة للشركات المصرية بدول القارة.

واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على أهمية تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية؛ لاستكمال جميع خطط هيئة الشراء الموحد في تلبية الاحتياجات المطلوبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وإحداث نوع من التكامل مع أشقائنا الأفارقة، في إطار حرص الرئيس السيسي على تحقيق هذا الهدف الأصيل في مختلف القطاعات والمجالات.