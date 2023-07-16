رئيس الوزراء يتابع مع هيئة الاستثمار مستجدات الرخصة الذهبية وطلبات إنشاء 3 مناطق حرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل.

واستعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها، والملفات الجاري دراستها حاليا، مشيرا إلى إقبال عدد من المستثمرين على التقدم للحصول على الرخصة الذهبية.

واستعرض موقف الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية، مشيرا إلى أن هناك مجموعات عمل تتولى المتابعة لحين بدء تشغيل هذه المشروعات.

كما استعرض هيبة، الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل جذب الاستثمارات، واللقاءات التي عقدها مع عدد من المستثمرين، ومُمثلي الشركات العالمية، للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة.

وتطرق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى نتائج زيارته لألمانيا، موضحا أنه استعرض خلالها الفرص والإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، وكذلك لقاءاته مع اتحاد منظمات الأعمال، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا من قِبل الجانب الألماني بنقل عدد من الصناعات إلى مصر، في ظل وجود محفزات تمت الموافقة عليها مؤخرًا.

وناقش اللقاء أيضًا رؤية الهيئة، ودراستها؛ بشأن إنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة، في الإسكندرية، والعاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، خاصة أن هناك عدة طلبات من المستثمرين في هذا الخصوص.