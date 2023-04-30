رئيس الوزراء يتابع مع صندوق مصر السيادي آليات جذب مزيد من الاستثمارات في المرحلة المقبلة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ لمتابعة الجهود الحالية للترويج للفرص الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، بحضور أيمن سُليمان، المدير التنفيذي للصندوق.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض جهود ” صندوق مصر السيادي” في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وتقديرات الاستثمارات المتوقعة التي يعمل الصندوق على جذبها خلال المرحلة المقبلة.

وتابع بأن ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير ضخ استثمارات جديدة للشركات والمشروعات القائمة بالفعل، أو من خلال إقامة توسعات ومشروعات جديدة.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن الصندوق يمضي في تنفيذ ما تتبناه الدولة من العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص خاصة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلاد، ولذا هناك تركيز على عدد من القطاعات التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الأجنبي لضخ استثمارات إليها.

وقال السفير نادر سعد أنه تم أيضًا استعراض جهود التنسيق مع مختلف المؤسسات سواء المحلية أو الدولية، في إطار تعزيز دور المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ العديد من المشروعات في تلك القطاعات، من خلال الاستعانة بأدوات فعالة ومبتكرة تعمل على تحفيز الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة.