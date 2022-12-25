رئيس الوزراء يتابع مع حسام هيبة الترويج للفرص الاستثمارية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ لمتابعة الخطط المقترحة للترويج لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلتين الحالية والمقبلة، وغيرها من الملفات ذات الصلة.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه التقى مجموعة من المستثمرين خلال عدة اجتماعات عقدها الفترة الماضية، سواء المستثمرين الذين يقومون بتنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات متنوعة، أو المستثمرين الذين يرغبون في التوسع بمشروعاتهم القائمة، بما يساهم في زيادة الإنتاج، ويعمل على توفير العديد من فرص العمل.

وقال هيبة أن هناك متابعة لملف الرخصة الذهبية؛ حيث من المخطط أن يتم الترويج لآلية الحصول على هذه الرخصة، وسيتم متابعة من يحصلون على موافقات بها، حتى يتم دخول مشروعاتهم حيز التشغيل.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بتوجيه الدعوة لمسئولي جميع الجهات المختصة المتداخلة مع الرخصة الذهبية؛ لتوعيتهم بآليات وضوابط الحصول على هذه الرخصة، على أن يتم التنسيق والتعاون مع تلك الجهات لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات والترتيبات لعقد مؤتمر موسع للترويج للاستثمارات، وجذب المزيد من المستثمرين خلال العام المقبل؛ لأجل عرض الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات والمجالات.

وفي هذا السياق، وجه رئيس مجلس الوزراء ببدء الإعداد لخطة “طرق الأبواب” للصناديق الاستثمارية الكبيرة، وكبريات الشركات العالمية، وكبار المستثمرين الأجانب؛ بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وأكد “هيبة” أنه يتم التنسيق حاليا بين الهيئة العامة للاستثمار واتحاد الصناعات ، والاتحاد العام للغرف التجارية؛ من أجل العمل على توفير الاحتياجات المختلفة، ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية للترويج للفرص المتاحة بهذه الوزارات.